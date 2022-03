Ibaneis visita obra do Túnel de Taguatinga

Em conversa com jornalistas, Ibaneis afirmou pretender liberar parte da obra ainda em junho deste ano

Na manhã desta quarta-feira (23), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou a obra do Túnel de Taguatinga, que corta o centro da região administrativa. As obras começaram em julho de 2020.

Em conversa com jornalistas, Ibaneis afirmou pretender liberar parte da obra ainda em junho deste ano. “Nós esperamos liberar a parte do fluxo do trânsito, continuando as obras do Boulevard, que é a parte de cima”, disse.

Mesmo com perspectiva de que as obras demorarem um pouco mais, o governador se mostrou animado com os avanços. “É impressionante a grandiosidade da obra, de tudo o que está sendo feito aqui”, continuou Ibaneis.

Até o momento, cerca de 75% das escavações do túnel está finalizada. A melhoria tem um investimento de R$ 275 milhões.