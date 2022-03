PRF prende motorista embriagado após acidente na BR-020, próximo a Sodradinho

O detido transportava sua filha, de 2 anos, no banco da frente

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista embriagado envolvido em acidente de trânsito na BR-020, próximo a Sobradinho, sentido Planaltina. Na noite desta terça-feira (22), o condutor transportava a filha de dois anos no banco da frente do carro sem nenhum dispositivo de segurança. O homem, de 22 anos, foi preso em flagrante e a filha entregue aos cuidados da avó.

O teste de etilômetro constatou 1,0 mg de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime de embriaguez ao volante do detido. A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação.

De acordo com a PRF, o carro mudou de faixa repentinamente e colidiu em outro veículo, que rodou na pista e capotou em seguida. Logo após, outro automóvel que vinha no mesmo sentido, colidiu com o segundo carro.

Embora estivesse no banco da frente sem nenhum dispositivo de retenção, a criança que estava no veículo não sofreu ferimentos, mas ficou assustada com o acidente.

Com a prisão do condutor, a equipe entrou em contato com a mãe e informou que ela precisaria buscar a filha, porém ela não apareceu no local. Dessa forma, o Conselho Tutelar foi acionado e auxiliou a equipe a localizar a avó paterna para entregar a criança. Nesse período, a criança de dois anos foi amparada pela policial, dormindo em seu colo, até a chegada de seu familiar.