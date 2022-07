Ibaneis visita o Riacho Fundo I e fala sobre invasões

Na visita, o governador falou sobre a principal obra realizada na cidade, que é a do viaduto, uma reclamação antiga dos moradores do local

Camila Bairros e Elisa Costa

Na manhã desta sexta-feira (22), o governador Ibaneis Rocha (MDB), que está em busca da reeleição, visitou o Riacho Fundo I para tomar café da manhã com empresários.

Na visita, o governador falou sobre a principal obra realizada na cidade, que é a do viaduto, um pedido antigo dos moradores do local, e ainda elogiou o trabalho feito pela administradora Ana Lúcia Melo.

“O intuito enquanto governador do Distrito Federal é trazer melhorias para todas as cidades. Queremos que a população viva mais feliz e alegre”, afirmou Ibaneis.

Além de falar sobre a obra que está sendo realizada, o político também se encontrou com empresários, que há muito tempo buscam a regularização do local. O governador disse que a Terracap está ciente, e que o edital de chamamemento para a regularização deve sair logo.

Na visita ao Riacho Fundo I, Ibaneis foi surpreendido com relato de invasão no fundo das lojas da cidade. “Já pedi para o DF Legal tomar as providências. Não podemos mais admitir essas invações, queremos uma cidade com moradia, desenvolvimento econômico no comérdio e nas empresas, tudo dentro da legalidade, e é isso que estamos buscando. Essa é a importância de eu estar perto das pessoas. Se eu não for ao loca, não descubro o que está acontecendo. Governar não é só ouvir coisas boas, temos que ouvir também os reclames da população, buscando melhorar tudo que for possível”, finalizou o governador.