Liberada a vacinação para crianças de 4 anos

Faltando uma hora para o fechamento das salas de vacina, crianças de 3 anos podem ser atendidas com a “Xêpa”

Na manhã desta sexta-feira (22), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal liberou a vacinação contra a covid-19 para todas as crianças de 4 anos. A medida já está valendo.

Faltando uma hora para o fechamento das salas de vacina, crianças de 3 anos podem ser atendidas com a “Xêpa”. Para essa faixa etária o imunizante é a CoronaVac. Já para crianças de 5 a 11 anos, a vacina é a Pfizer pediátrica.

No começo da semana, o governador Ibaneis Rocha já havia autorizado a vacinação para as crianças, mas a Secretaria de Saúde afirmou estar esperando nota do Ministério da Saúde para começar a aplicação.

Confira a lista dos locais para vacinação infantil contra a covid-19.