Ibaneis visita Ceasa e anuncia melhorias

O intuito da reunião era debater as necessidades de quem trabalha por lá, seja produtores, distribuidores e vendedores

Elisa Costa

Em visita à Central de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF) nessa quinta-feira (17), o governador Ibaneis Rocha (MDB) conversou com os feirantes e se reuniu com autoridades locais para discutir melhorias.

Logo cedo, às 8h, o governador comeu na banca Pastel Mineiro, ao lado de amigos e apoiadores, e seguiu para um encontro que contou com a presença de associações de produtores rurais, do presidente da Ceasa, Fábio Pereira de Souza e do presidente da CEB, Edson Garcia. O intuito da reunião era debater as necessidades de quem trabalha por lá, seja produtores, distribuidores e vendedores.

Em conversa com os jornalistas, o chefe do Executivo local anunciou a assinatura de um convênio com a Companhia Elétrica de Brasília (CEB) para a troca de todas as lâmpadas pela iluminação LED, que deve acontecer em cerca de 20 dias e terá um investimento de R$138 mil reais. “A ideia é trazer benefícios a essa comunidade, que abastece o DF e o Entorno, que são na maioria humildes, produtores rurais e vendedores que estão aqui há muitos anos e que precisam do carinho do governo”, ressaltou Ibaneis.

Desde dezembro de 2021, a Novacap tem realizado a operação Tapa-Buraco na Ceasa, que também já recebeu o processo de ajardinamento. A gestão atual também instalou equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), para organizar o fluxo de pessoas que transitam pelos boxes e manter a segurança. “Tínhamos um problema muito sério de utilização de drogas e a polícia conseguiu reprimir bastante”, adicionou Ibaneis Rocha sobre os feitos.

Segundo deputado distrital Claudio Abrantes, que também participou do encontro, a maior parte dos pedidos vindos dos trabalhadores estavam ligados à segurança, o que já está sendo tratado pelo governo. O deputado também comentou sobre uma possível ampliação da Ceasa, devido a grande quantidade de pessoas que transitam por lá diariamente: “Realmente a Ceasa cresceu demais. A gente vai trabalhar com os produtores que aqui estão, dando condições para eles de ampliar, além da ampliação de galpões para trazer novos empresários e da área em si. Já existem tratativas para que algumas áreas possam ser disponibilizadas para isso”.