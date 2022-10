Ibaneis venceu em 20 zonas eleitorais do DF, Grass liderou apenas na Asa Norte

O governador reeleito ganhou em 20 das 21 zonas eleitorais do DF. No Recanto das Emas, Ibaneis teve a sua vitória mais expressiva: 61,44%

Gabriel de Sousa

O governador Ibaneis Rocha (MDB), reeleito neste domingo com 50,30% dos votos válidos, venceu em 20 das 21 zonas eleitorais do Distrito Federal. O mandatário local perdeu apenas na 14º Zona da Asa Norte, onde Leandro Grass (PV), ficou com 44,03% das preferências, ante 35,13% do emedebista.

Além do Distrito Federal como um todo, Ibaneis teve a maioria absoluta dos votos em 14 zonas eleitorais. O governador ganhou, mas não conseguiu ter mais de 50% das preferências do eleitorado na Asa Sul, Guará, Cruzeiro, Águas Claras, Gama e Lago Sul.

A zona eleitoral que mais votou em Ibaneis foi a 21º do Recanto das Emas, onde ele teve 61,44% dos votos. Grass teve 19,28%, já Paulo Octávio (PSD), ficou em terceiro lugar com 7,06%. Na quarta posição, Leila Barros (PDT) contabilizou 4,34% das preferências do eleitorado local.

Na 13º Zona, que abrange a região administrativa de Samambaia e conta com 137.907 eleitores, Ibaneis teve outra votação expressiva com 59.785 votos (58,07%). Leandro Grass teve a preferência de 20.548 pessoas (19,96%) e ficou em segundo lugar. Paulo Octávio foi escolhido por 8.111 votantes (7,88%), terminando em terceiro.

Ibaneis venceu nas duas maiores zonas eleitorais

A 15º Zona é a maior de todo o Distrito Federal, e compreende a região administrativa de Águas Claras. Por lá, existem 160.747 eleitores cadastrados. Com 60.433 votos, Ibaneis venceu por lá com 48,32%, enquanto Grass teve 36.224 (28,96%). A surpresa por lá foi Coronel Moreno (PTB), que foi escolhido por 8.507 pessoas (6,80%) e ficou em terceiro. Paulo Octávio terminou em quarto graças a preferência de 8.418 votantes (6,73%).

A segunda maior zona eleitoral é a 16º, que abriga os eleitores da Ceilândia Norte, Setor O e Brazlândia, e conta com 151.309 eleitores. Ibaneis venceu com 54,60%, após receber 60.497 votos. Com 23.829 preferências, Grass ficou com 21,51%. Em terceiro lugar, Paulo Octávio foi escolhido por 10.126 brasilienses (9,14%).

Ibaneis cresce 8% comparado a 2018

No primeiro turno das eleições de 2018, Ibaneis Rocha terminou o primeiro turno das eleições com 41,97% dos votos, indo para o segundo turno do pleito contra o então governador Rodrigo Rollemberg (PSB), que ficou na vice-liderança com 13,94% das preferências.

Comparado aos resultados deste ano, Ibaneis teve 8,33% de votos a mais. Naquele pleito, Ibaneis venceu em 19 das 21 zonas eleitorais. Rollemberg venceu na Asa Sul, com o emedebista tendo 24,74%. Neste ano, ele teve 38,40% e venceu todos os outros adversários naquela zona.

Em 2018, Ibaneis também não venceu na Asa Norte, onde no domingo também não conseguiu ter a preferência do eleitorado, perdendo para Leandro Grass. Mesmo assim, Ibaneis cresceu 12 pontos percentuais, já que, há quatro anos, o governador teve 22,97% dos votos, tendo 35,13% em 2022.

Assim como nas eleições deste último domingo, a 21º Zona, onde votam os eleitores do Recanto das Emas, foi a que mais votou em Ibaneis nos pleitos de 2018. No primeiro turno daquele ano, Rocha teve 52,34% dos votos, e neste ano teve 61,44% das preferências do eleitorado, crescendo nove pontos percentuais.