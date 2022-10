Bolsonaro venceu em 20 zonas eleitorais do DF, Lula em apenas um

Lula ganhou apenas na Asa Norte, com menos de 2% de diferença para o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro

Gabriel de Sousa

[email protected]

Ao contrário dos resultados nacionais do primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu com folga o ex-presidente Lula (PT) no Distrito Federal. Na capital, o atual chefe do executivo recebeu 51,65% dos votos válidos, enquanto o petista ficou com 36,65%. A senadora Simone Tebet (MDB) ficou na terceira posição com 5,98% das preferências, e Ciro Gomes (PDT), que foi o segundo colocado no DF em 2018, ficou em quarto lugar com 4,22%.

De todas as 21 zonas eleitorais do DF, Bolsonaro venceu em 20. Lula ganhou apenas na Asa Norte, com 38.685 votos (44,14%) contra 37.288 (42,55%) do atual presidente da República. A região mais “bolsonarista” do DF foi a da 19º Zona de Taguatinga, onde o candidato do PL à reeleição teve 48.838 preferências (56,15%) ante 28.649 (32,94%) de Lula.

Na zona de Samambaia, Bolsonaro também recebeu um grande número de votos em comparação à Lula. Por lá, o presidente teve 61.493 preferências (56,08%) contra 36.024 (32,85%) do ex-presidente. Na zona de Taguatinga Norte, 54,69% das escolhas foram para o candidato do PL, enquanto que o petista ficou com 34,02%.

De todas as 21 divisões eleitorais do DF, Bolsonaro teve mais de 50% das preferências em 16. Nas zonas do Paranoá, Cruzeiro e Lago Sul e Asa Sul, o candidato do PL ganhou, mas não obteve a maioria absoluta dos votos. Na Asa Sul, Simone Tebet teve o seu melhor desempenho na capital, conseguindo 7,97%, Bolsonaro teve 45,79% e Lula 40,15%.

Bolsonaro vence nas maiores zonas do DF

A maior zona eleitoral do Distrito Federal é a 15º, que compreende a região administrativa de Águas Claras e possui 160.747 eleitores cadastrados. Com 68.833 votos, Bolsonaro venceu por lá com 52,17%. Lula teve 46.766 preferências (35,45%). Simone Tebet foi escolhida por 8.273 pessoas (6,27%), e Ciro por 6.193 (4,69%).

A segunda maior zona eleitoral é a 16º, que abriga os eleitores da Ceilândia Norte, Setor O e Brazlândia, e conta com 151.309 eleitores. Bolsonaro venceu com 63.969 votos (53,83%), Lula teve 42.147 (35,46%). Tebet ficou com 6.529 preferências (5,49%), enquanto que Ciro foi escolhido por 4.794 brasilienses (4,03%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comparação a 2018, PT cresceu

Comparado ao primeiro turno das eleições de 2018, onde Jair Bolsonaro, então do PSL, foi eleito ao vencer Fernando Haddad (PT), o Partido dos Trabalhadores teve um desempenho muito melhor neste ano. No pleito de quatro anos atrás, Haddad tinha ficado na terceira posição com 11,87% dos votos. Quem ocupou o segundo lugar foi Ciro Gomes (PDT) que teve 16,60% das preferências. Bolsonaro foi escolhido por 58,37% dos eleitores.

Neste ano, Bolsonaro teve 6,72% a menos do que no primeiro turno de 2018. Já a candidatura de Lula teve 24,78% a mais do que a de Fernando Haddad. Ciro Gomes teve uma redução de 12,38%. No pleito anterior, o candidato do MDB foi o ex-ministro da Economia, Henrique Meirelles, que teve 1,68% dos votos no DF. Em 2022, a candidatura de Simone Tebet se sobressaiu em 4,3%.

A 19º Zona Eleitoral de Taguatinga foi a que mais votou em Bolsonaro no primeiro turno de 2018. Lá, o atual presidente recebeu 62,93% dos votos, enquanto que Ciro Gomes teve 16,57% das preferências. Fernando Haddad foi escolhido por 9,84% dos votantes.

Já no primeiro turno deste último domingo, a 19º Zona teve outra votação expressiva em Jair Bolsonaro, que recebeu 56,15% dos votos. Lula teve 32,94%, três vezes mais do que Haddad. Ciro foi escolhido por 4,16% dos eleitores, uma redução de 12,41% comparado ao último pleito presidencial.