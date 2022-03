Ibaneis vai acolher refugiados ucranianos

Na ocasião, o mandatário explicou: “Serão imediatamente acolhidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

Elisa Costa

Após uma oração pela paz e consagração do mundo, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou, na tarde de ontem, que vai receber “muito bem” os refugiados ucranianos que vierem procurar abrigo na capital federal.

Na ocasião, o mandatário explicou: “Serão imediatamente acolhidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Temos dado oportunidade de recolocação no mercado de trabalho por meio do programa Renova-DF”. A solenidade foi convocada pelo papa Francisco, em alusão à guerra entre Rússia e Ucrânia, e aconteceu simultaneamente no Vaticano e em todo o planeta.