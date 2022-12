Ibaneis troca diretor-geral do Hospital Regional do Gama

Médica especialista em clínica médica assume o cargo

O governador Ibaneis Rocha realizou troca na direção-geral do Hospital Regional do Gama (HRG). A decisão consta em edição extra do Diário Oficial (DODF), publicada na sexta-feira (30).

O então diretor-geral Uadson Silva Barreto dará lugar a Priscila Spíndola Simplício.

Priscila é especialista em clínica médica. Foi aprovada como terceira colocada em concurso para ingresso no Instituto de Gestão Estratégica (Iges-DF) no início de 2021. Em junho de 2022, chegou a atuar como assessora técnica da Superintendência da Região de Saúde Sul, que coordena o HRG.