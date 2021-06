Ibaneis sanciona auxílio de R$ 600 para transporte de turismo

Além disso, Ibaneis Rocha aprovou a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos proprietários de automóveis de autoescolas, emplacados e licenciados no DF

Com o objetivo de minimizar os prejuízos causados em decorrência da pandemia de Covid-19, nesta terça-feira (21), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou o pagamento de auxílio financeiro de R$ 600 para proprietários de ônibus, micro-ônibus ou outros veículos destinados ao transporte de turismo da capital.

Além disso, Ibaneis Rocha aprovou a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos proprietários de automóveis de autoescolas, emplacados e licenciados no DF. Todas as alterações e medidas foram publicadas do Diário Oficial (DODF).

Transporte de Turismo

O auxílio concedido os proprietários de veículos de transporte de turismo será divido em três parcelas mensais de R$ 600 cada uma. Para ter direito ao benefício é necessário estar devidamente cadastrado, em 31 de janeiro de 2020, no Cadastro de Permissionários/Concessionários da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) e estar regularmente registrado, em 31 de janeiro de 2020, junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), na categoria de transporte turismo.

Isenção de IPVA para proprietários de automóveis de autoescolas

A isenção do IPVA será concedida aos proprietários de veículos destinados à aprendizagem, desde que tenham sido emplacados e licenciados na capital. Os automóveis devem estar registrados no Cadastro de Veículos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) na categoria aprendizagem e possuir registro de credenciamento no Detran/DF como Centro de Formação de Condutores (autoescola).