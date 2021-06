GDF faz novas flexibilizações em decreto contra a covid-19

Padarias, cafeterias e afins poderão funcionar completamente. Campeonatos amadores não-federados também estão liberados

O governador Ibaneis Rocha fez novas flexibilizações no decreto que dispõe sobre medidas de enfrentamento à covid-19. As mudanças constam no Diário Oficial (DODF) desta terça-feira (22).

Agora, mercearias, padarias, cafeterias, quiosques, foodtrucks e afins poderão oferecer funcionamento completo e não se limitar apenas a drive-thru ou take-out. Se encaixam na medida os seguintes estabelecimentos que forneçam alimentação a clientes:

Padarias

Confeitarias

Quiosques

Foodtrucks

Trailers de venda de refeições

Lojas de conveniência

Supermercados

Para tanto, as medidas de prevenção já conhecidas, como distanciamento, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel devem ser mantidas.

Campeonatos amadores

O decreto desta terça (22) também autoriza competições profissionais e amadoras. Estas últimas ainda não estavam permitidas. Os organizadores deverão aferir temperatura diariamente de todas as pessoas que circularem pelos locais de competições e treinamento, exceto quando os torneios ocorrerem ao ar livre.