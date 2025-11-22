Ibaneis Rocha visita obras do Hospital de Brazlândia e destaca investimento de R$ 20 milhões na unidade

Neste sábado (22), o governador Ibaneis Rocha visitou as obras de ampliação do pronto-socorro do Hospital de Brazlândia (HRBz).

É a primeira grande intervenção estrutural desde a construção da unidade, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e que mobiliza cerca de 160 empregos diretos e indiretos.

Com investimento de aproximadamente R$ 20,2 milhões, a obra é uma iniciativa estratégica para reforçar a capacidade assistencial da rede pública de saúde.

Para o chefe do Executivo, a obra tem uma importância central para a região. Ibaneis Rocha destaca que Brazlândia é a cidade mais afastada do centro da capital, mas que cresceu muito nos últimos anos e continuará crescendo com o projeto de ampliação das moradias que vem sendo desenvolvido, aguardando aprovação no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot).

Ibaneis Rocha afirma que a capacidade do hospital está sendo praticamente triplicada. “Hoje, são cerca de 1,5 mil atendimentos mensais, podendo chegar a 6 mil. Inicialmente, 4,5 mil, passando a 6 mil após a reforma da estrutura antiga. Estão sendo ampliados o pronto-socorro, os serviços de tomografia — inexistentes atualmente, obrigando pacientes a buscarem outros hospitais —, os consultórios odontológicos, que passarão de um para três, e os leitos, que sairão de 26 para 60”, afirma. Assim, segundo o governador, o que está sendo entregue não é uma reforma, mas a construção de um novo hospital para Brazlândia e região.

Segundo o secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Lacerda, a ampliação do HRBz representa mais um grande investimento do governo em equipamentos públicos do DF. “Esse investimento deve mais que dobrar a capacidade operacional do hospital, considerado essencial para a região, que também recebe pacientes de Padre Bernardo e Águas Lindas”, aponta. Ele destaca que Brazlândia é uma cidade em crescimento e que esse investimento robusto vem acompanhado de um reforço assistencial futuro.

O secretário explica que o pronto-socorro, hoje com cerca de 26 leitos, passará a ter aproximadamente 60. A ampliação inclui o pronto-socorro adulto, com novos leitos de observação nas áreas vermelha e amarela; e também o pronto-socorro infantil, que ganhará mais leitos de observação nessas mesmas áreas, além de leitos de isolamento. A estrutura ambulatorial também será ampliada, compondo um conjunto de melhorias voltadas a oferecer melhor assistência à população.

Ampliação

O projeto da ampliação do pronto-socorro inclui a reforma das unidades de Odontologia Ambulatorial, Análises Clínicas, Agência Transfusional e da subestação elétrica. Também está prevista a criação de uma nova unidade de Cirurgia Ambulatorial.

Para isso, cerca de 1,3 mil m² de estruturas antigas serão demolidos, dando lugar a aproximadamente 10 mil m² de área construída, sendo 2.880 m² de edificações e mais de 6,1 mil m² destinados a um novo estacionamento. A área total de funcionamento do hospital passará de 5 mil m² para 6 mil m².

A obra foi planejada para garantir mais segurança, dignidade e qualidade no atendimento aos usuários, além de melhores condições de trabalho para as equipes assistenciais. Segundo o chefe de fiscalização da Novacap, Paulo Roberto de Castro, o trabalho está atualmente na fase estrutural. “Já foram executadas a fundação e os pilares, e a equipe trabalha agora na concretagem da laje”, explica. Ele complementa ainda que há uma parte nova, correspondente à ampliação, e outra referente à área que foi demolida, cada uma com sua própria laje, separadas por uma junta de dilatação. Concluída essa etapa, a obra avança para instalações, alvenaria, reboco e, posteriormente, acabamentos.

A administradora regional de Brazlândia, Luciana Lima, afirma que a ampliação do hospital representa uma mudança significativa para a comunidade. “Brazlândia hoje não tem nenhum aporte, nem particular. Na verdade, nós temos pequenas clínicas, mas hospital de grande porte, com emergência e urgência, nem particular nós temos. Então, esse hospital dá um apoio a 100% da comunidade. Em uma situação de emergência, essa aqui é a porta de entrada para a nossa população. Então, assim, é uma obra que alcança literalmente todas as residências da nossa cidade”, ressalta.

Investimentos

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem investido de forma significativa para fortalecer a rede pública de saúde em Brazlândia. Na região, além da ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), a comunidade de Chapadinha será contemplada com a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) 5, que vai beneficiar cerca de 5,5 mil pessoas. A obra, executada pela Novacap, foi concluída com investimento superior a R$ 5,5 milhões.

A nova unidade vai disponibilizar vacinação, farmácia e o atendimento completo das equipes de Saúde da Família (eSF), com consultas e encaminhamentos conforme as necessidades dos moradores. A UBS também contará com serviço odontológico, equipado com duas cadeiras para atendimento à população. O espaço poderá atender cerca de 300 pacientes por dia.

As intervenções fazem parte do conjunto de investimentos do GDF voltados à ampliação e modernização dos espaços de atendimento de urgência, emergência e atenção primária e secundária, que somam R$ 524.170.071,70 em todo o DF.

Com informações da Agência Brasília