BRB reafirma liquidez e já substituiu R$ 10 bilhões com cessão de carteiras

Em resposta às matérias veiculadas pela imprensa, o BRB reiterou a solidez da instituição frente à recente cobertura sobre operações de cessão de carteiras. Do montante de R$ 12,76 bilhões mencionado nas reportagens, relativo à exposição bruta de carteiras com documentação fora dos padrões exigidos. mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos. O banco também destacou que o valor restante não caracteriza exposição direta ao Banco Master.



Todo o processo de substituição de carteiras e adição de garantias, prática prevista em contrato, foi reportado e acompanhado pelo Banco Central. Importante ressaltar que o BRB atua como credor na liquidação extrajudicial e reforçou controles internos. As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o banco permanece sólido e colaborando com as autoridades.

Atualmente, o BRB possui mais de R$ 80 bilhões em ativos, mais de R$ 60 bilhões em carteira de crédito e registrou lucro líquido recorrente de R$ 518 milhões no 1º semestre, com margem financeira superior a R$ 2,3 bilhões, reforçando a solidez em 59 anos de atuação.

A instituição atende mais de 10 milhões de clientes em 97% do território nacional. Conta com 988 pontos físicos e a liderança no crédito imobiliário no Distrito Federal (64% de market share), sendo o 5º maior banco do Brasil nesse segmento e 2º entre os bancos públicos, apoiado por mais de R$ 72 bilhões em captações.

Com informações da Agência Brasília

