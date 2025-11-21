Vai de Graça e Lazer para Todos: Entrada gratuita e transporte sem tarifa atraem mais de 600 mil acessos no feriado da Consciência Negra no DF

O feriado da Consciência Negra movimentou o Distrito Federal com ações de acesso gratuito ao lazer e ao transporte. O programa Lazer para Todos levou 1.442 pessoas ao Jardim Botânico e outras 5.799 ao Zoológico, ampliando a presença de moradores nos espaços ambientais. Já o Vai de Graça garantiu a circulação sem tarifas em ônibus e metrô durante toda a quinta-feira (20). No total, foram registrados 611.379 acessos, um aumento de 21,7% em comparação à média de outros feriados monitorados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

A combinação dos dois programas, que garantem acesso gratuito a parques e gratuidade no transporte, permite que moradores de diferentes regiões da capital incluam saídas culturais, ambientais e de lazer na rotina dos feriados. As pastas responsáveis avaliam que a política amplia a participação social em equipamentos públicos e reforça a presença da população em áreas verdes e espaços educativos.

Vai de Graça

Nos terminais, o movimento foi constante, com famílias saindo cedo para visitar parques, zoológico e áreas de convivência. Linhas de ônibus tiveram aumento de embarques, e o metrô operou em intervalo regular durante todo o dia, mantendo oferta compatível com a demanda.

O Vai de Graça, instituído em 28 de fevereiro de 2025, garante transporte gratuito durante todo o feriado.

Segundo o secretário Zeno Gonçalves, o balanço demonstra o alcance social e econômico da medida. “Tivemos um movimento bem acima da média diária em relação aos feriados dos anos anteriores, demonstrando a importância do Vai de Graça para o turismo e a economia do Distrito Federal. A Semob está monitorando esses dados, atenta aos ajustes que forem necessários para garantir o transporte público coletivo para toda a população.”

Movimento do dia 20/11: 611.379 acessos

Outubro: 2.167.144 acessos

Novembro (até 20/11): 2.561.127 acessos

Total desde 1º de março: 26.619.657 acessos

Dias de funcionamento: 53 (sendo 38 aos domingos)

Lazer para Todos

Criado pelo Decreto nº 47.009, o Lazer para Todos assegura entrada gratuita no Jardim Botânico de Brasília (JBB) e no Zoológico aos domingos e feriados. A medida tem ampliado o fluxo de moradores em busca de contato com a natureza e atividades educativas. No JBB, a direção registra aumento constante no interesse do público.

O diretor-presidente do Jardim Botânico, Allan Freire, afirma que o resultado do feriado confirma essa tendência. “Recebemos 1.442 pessoas pelo programa, um número que reforça o quanto a política está funcionando. A cada semana, mais moradores conhecem e vivenciam o JBB”, diz. “Iniciativas como o Lazer para Todos e o Vai de Graça democratizam o acesso às áreas de lazer da cidade e aproximam a população da natureza, da educação ambiental e dos espaços de convivência que oferecemos.”

No Zoológico, o impacto também foi expressivo. Para o diretor-presidente Wallison Couto, a gratuidade reforça o compromisso com a educação ambiental. “Quando oferecemos bilheteria gratuita, fortalecemos nossa missão de ampliar o acesso da população ao contato com a fauna. Queremos que cada visitante entenda o papel do Zoológico de Brasília na conservação e saia inspirado a cuidar do meio ambiente.”

Com informações da Agência Brasília

