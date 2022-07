Vagas disponíveis em 24 cursos a distância para servidores do GDF

Interessados podem se inscrever até 24 de julho no site da Escola de Governo do DF. Aulas começam em 1º de agosto

Até 24 de julho, a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) está com inscrições abertas para diversas turmas dos cursos de educação a distância (EaD), todos disponíveis para os servidores públicos do GDF. No total, são oferecidos 24 cursos autoinstrucionais, com início das aulas no dia 1º de agosto.

A chefe do Departamento de Desenvolvimento e Formação da Egov, Fabíola Salomon, destaca o amplo catálogo de cursos da instituição e os benefícios do ensino a distância. “As vantagens dos cursos na modalidade EaD são atraentes porque proporcionam a flexibilidade de horários. Os servidores do GDF, cada vez mais, têm a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em diversas áreas, porque a escola dispõe de um rico catálogo de cursos”, afirma Salomon.

Entre as capacitações disponíveis estão: Atualização em Gramática de Língua Portuguesa; Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; Assédio na administração pública ; Atendimento ao público; Desenvolvimento de competências gerenciais; Educação a distância – conceitos, histórico e panorama; Ética – uma questão de escolha; Formação de formadores; Formação em Ouvidoria; Gestão da qualidade; Gestão de processos; Gestão do conhecimento; Gestão e fiscalização de contratos; Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) – Módulo: manual MROSC-DF; Metodologia de análise e solução de problemas; Norma Regulamentadora nº 32; Produtividade e melhoria do clima organizacional; SEI Usar; e Transparência, Ética e Controle Social.

Confira o catálogo completo dos cursos EaD e presenciais com inscrições abertas na Egov.

Além dos cursos a distância, a Egov oferece cursos presenciais sobre temas que são essenciais para a gestão e o bom funcionamento da administração pública. Atualmente, estão com inscrições abertas 22 turmas presenciais, distribuídas em oito cursos.

Serviço

Cursos de Educação a Distância (EaD)

→ Início: 1º de agosto

→ Horário: livre

→ Modalidade: EaD

→ Inscrições: até 24 de julho, neste link

Com informações da Agência Brasília