Ibaneis Rocha vai discutir reforma tributária e segurança com governadores

A reforma tributária vai ser discutida nesta sexta-feira (29), pelo governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), junto de outros governadores das sete unidades da Federação. Eles respondem pelo Consórcio Brasil Central (BrC) e se reunirão na Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas (GO).

Ibaneis, que liderou o consórcio entre 2021 e 2022, já confirmou sua presenã e vai discutir também questões de segurança pública.

Juntos, os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins e o DF formam o consórcio, responsável por 12,56% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse grupo, que reúne uma população de aproximadamente 27 milhões de pessoas, também conta com uma relevante representação no Congresso Nacional, com 21 senadores e 75 deputados.

Para o governador Ibaneis Rocha, o Fórum será mais uma oportunidade de alinhamento entre os participantes em temas de relevância para os estados. “O encontro será de grande importância, visto que o consórcio tem desenvolvido toda a região Centro-Oeste e parte do Norte e do Nordeste. Unido, esse grupo consegue avançar nas tratativas do campo econômico, trabalhando de forma cooperada e gerando um protagonismo para esses estados e o DF”, destaca o governador do DF.

Quando chefiou o BrC, Ibaneis Rocha foi o responsável por liderar a concessão de linhas de crédito do Banco de Brasília (BRB), inclusive para financiar a economia de baixo carbono e energias renováveis no Brasil Central, e também por reduzir em até 30% o custo da compra de medicamentos pelo grupo, fruto do projeto Saúde Compras Compartilhadas.

Já em agosto deste ano, os secretários de Saúde dos estados que formam o BrC criaram um grupo técnico para o abastecimento de medicamentos na área da oncologia.

O BrC é o primeiro consórcio estadual do Brasil. O evento ocorre dentro do Fórum de Governadores do Brasil Central, na Pousada do Rio Quente. Além de Ibaneis Rocha, estão confirmados Ronaldo Caiado, de Goiás; Carlos Brandão, do Maranhão; o presidente do Consórcio, Mauro Mendes, do Mato Grosso; Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul; Marcos Rocha, de Rondônia; e Wanderlei Barbosa, de Tocantins. Além deles, senadores, deputados, prefeitos, secretários e representantes da sociedade civil também vão marcar presença.

Fundado em 2015, o BrC tem como objetivo estimular o desenvolvimento de seus participantes, que acumulam 2,5 milhões de metros quadrados de território e 875 municípios.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília