Estação Galeria recebe campanha “Mulher, não se Cale!”

A Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com o Instituto Inside Brasil e o apoio do Metrô, lançou, nesta quinta-feira (28), a campanha “Mulher, não se Cale!”, na Estação de Metrô Galeria.

A ação se estenderá até o dia 27 de outubro e estará presente em dois trens e nas estações do DF de forma itinerante. A SMDF pretende alcançar diretamente cerca de 30 mil usuários do metrô, e 130 mil pessoas indiretamente, levando ações de conscientização e prevenção da violência contra a mulher.

Estiveram presentes na cerimônia a vice-governadora Celina Leão, a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e o secretário da Segurança Pública, Sandro Avelar, a deputada distrital Jane Klébia e a gerente de Projetos Especiais do Metrô, Letícia Divina. Para a vice-governadora, a luta contra a violência de gênero é uma pauta de toda a sociedade.

“As mulheres devem ser encorajadas a fazer a denúncia e, para isso, criamos campanhas e programas como essa iniciativa. O suporte do Estado é fundamental para que todas saiam da situação de vulnerabilidade e do ciclo de violência. Queremos que cada mulher tenha o seu emprego e crie seus filhos de forma segura”, destaca Celina.

A campanha vai orientar as mulheres que sofrem ou testemunham tipos de violência doméstica, além de conscientizar homens a não praticarem agressões e ampliar o debate sobre a violência de gênero. “A informação salva a mulher. Vamos ampliar a campanha para ocupar os espaços públicos do DF e conscientizar a todos que a pauta da mulher é de todos”, afirma a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Os estandes de divulgação, conscientização e apoio do projeto estarão montados, em datas específicas, nas estações do metrô Central, Galeria dos Estados, Águas Claras, Praça do Relógio e Ceilândia Centro, locais com os maiores fluxos de circulação de pessoas, sendo estratégico para o alcance de um público maior.

A ação presencial conta com uma equipe de cinco mobilizadores, treinados pela equipe da SMDF, para realizarem a abordagem às pessoas sobre os diferentes tipos de violência, seus impactos, as causas subjacentes e os direitos das mulheres, com o objetivo de romper com os estereótipos de gênero e promover uma cultura de respeito e igualdade, quebrando o ciclo de violência.

Além do material de apoio distribuído pela equipe, a campanha estará presente em todas as estações do metrô do Distrito Federal por meio da adesivagem dos trens, escadas, paredes e cartazes. O estande contará com um ambiente instagramável, para abordar o assunto com sensibilidade e incentivar a reflexão sobre o tema. Quem divulgar em suas redes sociais a fotografia do local, com a hashtag #mulhernaosecale, será presenteado com uma foto em alta qualidade.

Ações presenciais:

→ Estação Galeria: 28 e 29 de setembro, 2 e 3 de outubro

→ Estação Central: 4, 5, 6, 9 e 10 de outubro

→ Estação Águas Claras: 11, 13, 16 e 17 de outubro

→ Estação Praça do Relógio: 18, 19, 20 e 23 de outubro

→ Estação Ceilândia Centro: 24, 25, 26, 27 e 28 de outubro

Comunicação visual na estação e itinerante pelo trem, de 28 de setembro a 28 de outubro:

→ Samambaia Sul

→ Furnas

→ Taguatinga Sul

→ Guará

→ Feira

→ Shopping

→ Arniqueira

→ 108 Sul

→ 102 Sul

Comunicação visual itinerante pelo trem, de 28 de setembro a 28 de outubro:

→ Samambaia

→ Ceilândia

→ Ceilândia Norte

→ Ceilândia Centro

→ Guariroba

→ Ceilândia Sul

→ Centro Metropolitano

→ Praça do Relógio

→ Estrada Parque

→ Concessionárias

→ Águas Claras

→ Terminal Asa Sul

→ 114 Sul

→ 112 Sul

→ 110 Sul

→ 106 Sul

→ Galeria

→ Central

As informações são da Agência Brasília