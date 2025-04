Ibaneis Rocha anuncia novo concurso para CBMDF

O governador Ibaneis Rocha anunciou um novo concurso para compor o quadro de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O chefe do Executivo também disse avaliar mais promoções de praças e oficiais em 2025.

“A questão do concurso é por causa da recomposição devido às aposentadorias que nós vamos ter dentro do Corpo Bombeiros. Então, a gente sempre tem que ter um olhar mais para frente para exatamente não deixar faltar essa força que é tão importante para a segurança das pessoas e para o atendimento à comunidade”, afirmou o governador.

Na agenda, Ibaneis Rocha foi homenageado pelo recorde de promoções concedidas à corporação em 2024, quando 2,8 mil profissionais subiram de patente graças à redução de interstício autorizada por este Governo do Distrito Federal (GDF).

Segundo o chefe do Executivo, o governo vai estudar para que sejam feitas novas reduções de interstício neste ano: “Nós havíamos firmado um compromisso de não fazer mais quebra de interstício por conta dos reajustes que enviamos para o governo federal a respeito de todas as forças de segurança. Mas temos um grande grupo de profissionais bombeiros que obrigatoriamente teriam de se aposentar porque já estão há mais de seis anos na mesma categoria. Então, vamos fazer um levantamento para manter esse pessoal na ativa, trabalhando pela população do DF”, disse o governador.

A primeira promoção de 2025 foi em 30 de março, com 588 praças promovidos desde subtenentes a cabos. “Decisões como essa vêm para atender as famílias, e isso é uma ação direta do governador na vida do bombeiro militar. Tivemos a maior promoção e isso nos alegra bastante. A tropa está muito feliz, porque também traz perspectiva aos que vão ser atingidos na próxima leva”, defendeu o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Leonardo Duarte Raslan.

O anfitrião do evento, deputado distrital Roosevelt Vilela, comemorou as conquistas da corporação. “A família Bombeiro Militar está toda reunida aqui para agradecer o carinho e o cuidado que o governador tem tido com todos nós. Ano passado, mais de 50% da corporação foi promovida e agora tivemos a promoção dos praças, que foi o maior número de primeiro-sargento a subtenente”, acrescentou o deputado.

O militar Cleiton Marcos Barbosa, de 52 anos, faz parte desta estatística. Com a conquista da nova patente, ele agora está pronto para encerrar os trabalhos prestados em prol da população do Distrito Federal.

“Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1994. Agora sou subtenente e fomos promovidos graças à estrutura que foi montada pelo governo. Estou pronto para ir para casa, me aposentar, depois de 30 anos de serviço”, comemorou Cleiton.

Com informações da Agência Brasília