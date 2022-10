Novos guinchos e equipamentos para agentes de fiscalização do trânsito

Detran recebeu 552 novos coletes balísticos, 1.099 pares de botas operacionais e 200 espargidores de espuma de pimenta

As equipes de policiamento e fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) receberam quatro novos guinchos, 552 novos coletes balísticos, 1.099 pares de botas operacionais e 200 espargidores de espuma de pimenta para serem utilizados nas operações de trânsito da autarquia.

Os novos guinchos são equipados com plataforma de 13 metros que atendem até duas camionetes simultâneas, com capacidade para suportar 20 toneladas, permitindo o transporte de veículos do tipo cavalo mecânico. São modelos modernos, com ar-condicionado e mais econômicas que os anteriores, devido à tecnologia de transmissão de marchas e à exigência de revisão somente a cada 20 mil km rodados. Os antigos precisavam passar por revisão a cada 10 mil km.

Os servidores que vão trabalhar nos guinchos receberam capacitação pela fábrica, a fim de que possam operar de forma correta e segura as plataformas dos novos equipamentos e as demais funcionalidades dos veículos.

Foto: Detran

“Em 40 dias nós conseguimos adquirir esses 552 coletes, cumprindo todo o rito legal, pois julgamos importantíssimo que nossos agentes estejam protegidos com esse equipamento vital”, disse o diretor-geral do Detran, Marcelo Portela, que lembrou o recente episódio trágico de servidor do Detran de Mato Grosso assassinado em serviço.

“Imaginem a gente trabalhando nas madrugadas, lidando com pessoas que estão ali embriagadas, e o agente do Detran sem qualquer tipo de equipamento de defesa”, reforçou ele, agradecendo ao comandante-geral da PMDF a doação dos 200 espargidores de espuma de pimenta.

“Hoje é um dia de se comemorar, pois é muito importante a preocupação que a instituição tem não só com a continuidade do seu serviço, mas também o zelo com o servidor, principalmente o agente de trânsito que está na ponta e, muitas vezes, exposto a riscos, e tem a necessidade de estar protegido com botas, coletes, viaturas mais eficientes e outros equipamentos necessários à segurança das operações”, destacou o secretário de Segurança, Júlio Danilo.

A cerimônia de entrega dos equipamentos ocorreu na quarta-feira (5), no auditório da sede do Detran, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo; do comandante-geral da PMDF, coronel Fábio Augusto Vieira; do comandante-geral do CBMDF, coronel Allan Alexandre e do superintendente de Trânsito do DER, Elcy Osório.

Com informações da Agência Brasília