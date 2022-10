Alargamento de estrada aumenta segurança no Núcleo Rural Santa Luzia

Equipes do GDF Presente também trabalham no alargamento da via, o que vai permitir a passagem de até três carros na estrada

Há 50 anos vivendo no Núcleo Rural Santa Luzia, o fazendeiro Daniel Dutra, 58, perdeu as contas de quantas vezes se aborreceu rodando pela estrada de terra da região. O trecho mais crítico ficava entre o Paranoá e Jardim Botânico, devido a buracos, poeira e risco nas ultrapassagens. Hoje, graças ao Polo Rural do GDF Presente, a realidade é bem diferente.

Numa parceria com as secretarias de Agricultura e Governo, assim como das administrações do Jardim Botânico e Paranoá, um trecho de 4 km está sendo patrolado, com alargamento de quase 7 metros, permitindo, assim, a passagem de até três carros. As obras tiveram início em setembro.

Para acabar com a poeira, mais de 600 toneladas de cascalho e resíduos de construção civil foram espalhados pelo trecho da estrada. Mais de 40 caminhões de caçambas foram usados na operação, que irá beneficiar mais de mil pessoas que passam pelo local. “Está sendo feito um patrolamento muito bom, um serviço de qualidade, diminuindo a poeira em 90%”, afirma Daniel Dutra.

Além do alargamento da pista, outra medida de segurança adotada no setor foi a construção de 12 quebra-molas e seis peitos de pombo, que são aquelas lombadas mais altas. Para escoar a água da chuva que desce dos morros, foram feitas canaletas no trecho patrolado. “Não paramos um só dia desde que começamos as obras”, conta o engenheiro Manoel Castro, coordenador do Polo Rural do GDF Presente. “E não vamos parar até terminar tudo, o que deve acontecer nos próximos dias”.

Cerca de dez homens estão envolvidos diretamente na obra, que contou com a utilização de dois caminhões caçambas das administrações do Paranoá e do Jardim Botânico, além de uma patrola, retroescavadeira e outros três caminhões basculantes cedidos pela Novacap. Um caminhão-pipa disponibilizado pela Secretaria de Agricultura foi usado para aguar os 4 km de trecho patrolado.

Para o administrador do Jardim Botânico, José Elias Silva, a melhoria vai levar mais segurança e fluidez a quem circula pelo local. “É uma estrada rural muito importante que atende as comunidades daquela região”, observa. “O serviço trará muitos benefícios para população, com qualidade de vida para quem circula por aquela região”, endossa o chefe de gabinete do Paranoá, Francisco Alves.

