Ibaneis recebe representantes do setor produtivo

Ibaneis contou que o BRB deve apresentar nos próximos dias um programa de moradias para alavancar o setor imobiliário

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu, nesta quarta-feira (22), representantes das federações do setor produtivo. O encontro solicitado pelos próprios empresários teve como objetivo reforçar o apoio dos presidentes e diretores das entidades ao chefe do Executivo local. Durante a reunião, o governador aproveitou para pedir união entre o segmento e o GDF para que a cidade possa se desenvolver no âmbito econômico e industrial.

“Tenho uma preocupação muito grande na área econômica tanto no âmbito nacional e internacional, então vamos ter que estar cada vez mais unidos para que o Distrito Federal continue crescendo”, destacou Ibaneis Rocha ao citar a manutenção da taxa de juros e outras medidas econômicas que podem impactar os setores de comércio, indústria, serviços e imobiliário.

No encontro, o governador se mostrou aberto para dialogar e acatar sugestões do empresariado para o crescimento da cidade e aproveitou para citar algumas medidas que o GDF pretende tomar para que a capital federal continue gerando renda e empregos.

Ibaneis Rocha contou que o Banco de Brasília (BRB) deve apresentar nos próximos dias um programa de moradias para alavancar o setor imobiliário e outro de crédito para melhorar a capacidade de financiamento das pequenas empresas.

Junto à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), Ibaneis Rocha quer que a entidade fique empenhada na criação de novos bairros. “Sabemos que Brasília tem uma situação diferente do restante do país por conta da renda elevada, principalmente no Plano Piloto, e temos que aproveitar essa característica para trazer desenvolvimento e renda para a nossa cidade”, defendeu.

Para a área rural, o líder do Executivo local destacou a aprovação da Empresa de Terras Rurais (ETR), subsidiária da Terracap, a ser presidida por Cândido Teles Araújo. “A gente tem aí uma possibilidade de alavancar o setor rural fazendo a entrega de escrituras e vendas de imóveis rurais”, acrescentou.

Ibaneis Rocha também revelou que há uma atenção especial do governo em relação ao transporte. “Está na hora da gente discutir com muita força o subsídio federal. As cidades não estão mais aguentando. Só no Distrito Federal o subsídio é de mais de R$ 2 bilhões por ano, um valor que se estivesse sendo investido no crescimento da cidade daria muito mais resultado no ponto de vista de renda e emprego. Temos que trabalhar juntos”, defendeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apoio e demandas

Do lado dos empresários, o governador ouviu declarações de apoio ao retorno após o período de afastamento de mais de 60 dias e um pedido para uma nova reunião em que as federações levarão as demandas de forma unificada ao GDF.

“Criamos um fórum para discutir todas as questões convergentes e trazer uma pauta única para o governo”, explicou a superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF), Rose Rainha, que intermediou o encontro. “Acho que é muito valiosa a colaboração, porque são entidades que às vezes têm a mesma pauta e as mesmas demandas. É bom para as entidades e para o governo que a gente traga tudo de forma reunida e consolidada”, disse.

Na ocasião, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), José Aparecido, apontou alguns temas importantes para a entidade, mas que os assuntos serão apresentados posteriormente para serem melhor explorados. “Aproveitamos para falar dos assuntos mais urgentes, como o caso do Setor Comercial Sul [a ampliação dos usos do bairro] e o recurso do BRB para o setor produtivo. As demandas maiores vamos apresentar depois”, explicou Aparecido.

O presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Bittar, revelou que a volta de Ibaneis Rocha foi recebida com satisfação pelo setor: “Tranquilizou os agentes econômicos do Distrito Federal e do setor produtivo”. “Até propus que fizéssemos um encontro para que pudéssemos desenhar uma política de desenvolvimento efetiva para o Distrito Federal, calçada no setor produtivo, mas, especialmente, na indústria, porque é um grande agregador de riqueza e gerador de emprego de qualidade. O governador tem mostrado uma disposição muito grande em relação a isso”, pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participaram do encontro o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária (Fape), Fernando Ribeiro; o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), Leonardo Ávila; o presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas (Fenatac), Paulo Afonso; o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF e do Entorno (FaciDF), Valdeci Machado; o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL), Wagner Silveira; e o diretor-executivo da Federação Nacional das Empresas Locadoras de Veículos (Fenaloc), Weber Mesquita.

As informações são da Agência Brasília