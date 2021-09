Ibaneis questiona lei que concedeu reajuste a professores

Ele ainda aponta que, de acordo com a Constituição Federal, a concessão do aumento salarial exige adoção prévia no orçamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), onde ele questiona a validade da lei que concede reajuste aos professores da rede pública. De acordo com Rocha, a lei ordenou para que os reajustes fossem implementados, de forma parcelada, até setembro de 2015, mais de dois anos após sua edição, quando apenas haviam previsões orçamentárias para a vantagem prevista para o ano em que foi editada. Leia também CLDF: CPI dos maus tratos a animais é instalada

Cidade Estrutural ganha um Na Hora Cidades

‘Devemos pagar o mais rápido possível’, diz Ibaneis sobre greve de terceirizados Ele ainda aponta que, de acordo com a Constituição Federal, a concessão do aumento salarial exige adoção prévia no orçamento, além de uma autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ibaneis ainda afirma que também houve violação da competência da União para ditar tais normas sobre limites de gastos pessoas. As informações são do STF