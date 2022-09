Ibaneis promete mais educação, infraestrutura e saúde em São Sebastião

O mandatário anunciou que está em fase adiantada para a construção de um novo hospital, escolas e creches

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta quinta-feira (1º), a região de Jardins Mangueiral e São Sebastião.

Durante conversa com moradores, o mandatário anunciou que está em fase adiantada para a construção de um novo hospital, escolas e creches. Ibaneis ainda afirmou estar planejando reformar a feira e regularizar terrenos na região administrativa.

“Existia essa reclamação dos moradores. Nós fizemos a UBS, temos duas escolas em construção e mais uma em licitação para iniciar esse semestre. Assim, colocamos os equipamentos públicos necessários às famílias”, disse.

O chefe do Executivo se comprometeu a executar mais obras e lembrou que São Sebastião e regiões próximas receberam mais de R$ 200 milhões em investimentos em seu governo.

O governador ainda falou sobre a construção do bairro Parque dos Ipês – Crixá, onde ele inaugurou 1,9 mil moradias, citou o bairro do Alto Mangueiral, que será erguido do zero com a previsão de sete mil moradias e também do plano adiantado para tirar do papel o Hospital de São Sebastião. “Temos a área do hospital, ele está totalmente projetado, e estamos na fase final para regularizar o terreno onde ele será construído”, explicou Ibaneis.