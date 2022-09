Buscando melhorias para a categoria, Sindicato dos Rodoviários convoca Assembleia Geral

O pessoal do Sindicato está se reunindo com as empresas desde o dia 1º de agosto, buscando melhorias no salário e benefícios

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários vai realizar uma Assembleia Geral neste domingo (4), a partir das 9h, no estacionamento do Conic, que fica ao lado da Rodoviária do Plano Piloto. O objetivo é avaliar as negociações com as empresas e tomar decisões.

Desde o dia 1º de agosto, o pessoal do Sindicato está se reunindo com as empresas responsáveis em busca de melhoria salarial e de benefícios como o vale-alimentação, cesta-básica e plano de saúde. Entretanto, nenhuma conversa foi considerada razoável para os trabalhadores da área.

Por isso, o secretário de Transportes foi chamado para acompanhar as conversas e intermediar a negociação com as empresas. O Sindicato espera a resposta até sexta-feira (2), para que a proposta seja levada para a Assembleia e a categoria dê a palavra final, com voto da maioria presente.

“Já tivemos pelo menos cinco reuniões com as empresas, mas todas as propostas apresentadas foram bem abaixo do que a gente considera razoável”, afirmou o presidente do Sindicato, Elias.

Caso a nova proposta feita pelas empresas ainda seja considerada inferior ao pedido, a direção do Sindicato vai determinar os próximos procedimentos a serem realizados, já a partir da próxima semana. Elias deixou claro que não terá uma greve de imediato, já que o Sindicato busca “a melhor alternativa” para ambas as partes.