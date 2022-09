Energia recuperada em seis meses é suficiente para abastecer quatro regiões do DF

Entre as operações está a regularização de 7,5 mil clientes clandestinos, 45 mil fiscalização e 12,5 mil substituição de medidores

Nos primeiros seis meses do ano, a Neoenergia Distribuição Brasília realizou mais de 65 mil ações de combate ao desvio de energia, recuperando 60 milhões de kWh. Segundo a empresa, essa energia é suficiente para abastecer toda a população do Paranoá, de Samambaia, de Santa Maria e de São Sebastião por um mês.

Entre as operações está a regularização de 7,5 mil clientes clandestinos, 45 mil fiscalização e 12,5 mil substituição de medidores, além do combate a fraudes, com a instalação de sensores na rede e a manutenção da telemedição nos maiores consumidores.

Apenas nas 17 mil ações em comércios e indústrias, a Neoenergia recuperou 17 milhões de kWh, o suficiente para abastecer 95 mil casas por um mês. Segundo o gerente de Proteção da Receita da Neoenergia, Luiz Paulo Marinho, o desvio de energia, além de ser ilegal, é perigoso.

“Além do elevado risco para quem realiza essa ação ilegal, as ligações irregulares e furtos de energia oferecem riscos à população por não atenderem aos padrões de segurança, além de prejudicar a qualidade da energia fornecida aos demais clientes regulares”, explica.

“É importante reforçar que todos nós pagamos pelo prejuízo causado por esse tipo de crime. No momento de calcular o valor do reajuste tarifário, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inclui no cálculo um percentual relativo a essas perdas”, finaliza.

Com base no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia é crime e pode gerar pena de até a oito anos de reclusão.

Operação Happy Hour

Segundo a distribuidora, no segundo semestre deste ano, o número de operações de combate ao furto de energia se intensificarão em todo o DF. Em julho, a distribuidora realizou duas fases da Operação Happy Hour e encontrou estabelecimentos do ramo de bares e restaurantes com irregularidades na medição consumida e mensurada pelos medidores de energia.

Na primeira, um bar, localizado na Asa Sul, teve a fraude constatada. O volume de energia recuperado foi de 250 mil kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 1.400 residências por um mês. Poucos dias depois, mais quatro estabelecimentos foram pegos. Três deles estão localizados na Asa Sul e outro em Águas Claras. O volume de energia recuperado foi de 1.043 milhões de kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 5.800 residências por um mês. No total, os débitos juntos são de aproximadamente R$ 990 mil.

De acordo com a Neoenergia, toda energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo. As irregularidades foram retiradas, os estabelecimentos regularizados e as constatações serão enviadas à Polícia Civil para que os responsáveis respondam em âmbito criminal.

Operação Massa Fresca

Já em agosto, a Neoenergia realizou a operação Massa Fresca, realizada em parceria com Polícia Civil do DF (PCDF), além do Instituto de Criminalística (IC). Na ação, a distribuidora encontrou três estabelecimentos, sendo duas padarias e uma pizzaria, localizados no Gama, com irregularidades na medição consumida e mensurada pelos medidores de energia. O volume de energia recuperado foi de 450 mil kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 2.500 residências por um mês.

Segundo a empresa, os alvos das operações foram mapeados por meio de análise do centro de inteligência da empresa e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo. Esses sistemas permitem uma maior assertividade das operações de combate ao furto de energia.