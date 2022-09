Ibaneis promete duas novas pontes para a Saída Norte

Segundo o governador Ibaneis Rocha, o governo cederia o terreno e as empresas construindo as pontes

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, em entrevista à rádio BandNews FM nesta quinta-feira (08), que, se reeleito, pretende construir duas novas pontes na Saída Norte, ligando o Plano Piloto a Sobradinho e Planaltina.

Segundo o governador, as estruturas seriam erguidas em parceria público-privada, com o governo cedendo o terreno e as empresas vencedoras da licitação construindo as pontes e as pistas ligando o Lago Norte até Sobradinho.

“O projeto está pronto e a gente vem discutindo com a sociedade, principalmente com os moradores do Lago Norte, essa questão da ponte. É uma parceria público-privada onde o governo entra com o terreno na região de Taquari e as empresas privadas fazem o serviço, a ponte e a estrada que vai sair até Sobradinho”, explicou o mandatário.

O Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal e Entorno (PDTU) prevê a construção da quarta Ponte do Lago Paranoá (Nova Saída Norte), ligando a L4 Norte até Sobradinho, aumentando a capacidade de mobilidade da região Norte, inclusive a outras cidades como Planaltina, Formosa, Itapoã e Paranoá.

“A gente espera num segundo mandato levar essa ponte adiante, vai ser muito benéfica para toda a população porque vai gerar muitos empregos e renda em virtude do novo bairro que vai ser construído, que é o Taquari II”, acrescentou Ibaneis.

A previsão é que as obras gerem oito mil empregos por ano e até 20 mil empregos diretos no novo setor habitacional, além de um aumento de arrecadação de IPTU na ordem de R$ 100 milhões, além de R$ 8 bilhões em impostos diretos ao longo do contrato de 25 anos.

Durante a sabatina, Ibaneis também falou sobre a primeira colocação nas pesquisas mostrando o seu trabalho, sem ataques a adversários e projetos inexequíveis. “O que a gente tem que fazer é seguir na linha, mostrando que a nossa linha é do trabalho, sem agredir e menosprezar adversários. Essa pesquisa é um referendo ao nosso trabalho de governo. Tivemos um período difícil de pandemia, mas não deixamos de trabalhar um dia sequer. Reeleição é um plebiscito, você coloca os seus feitos e tem a oportunidade de a população responder”, afirmou.