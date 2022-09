Feiras, palestras, oficinas, cursos e passeios no Lago Oeste

De 8 a 18 de setembro, a Associação Viva Lago Oeste promove roteiro turístico, feiras, palestras, oficinas, cursos e passeios na região

Em comemoração ao mês em que se celebra o Dia Nacional do Cerrado, a Associação dos Amigos da Floresta, Asproeste e Associação VIVA LAGO OESTE realiza, de 8 a 18 de setembro, a Semana do Cerrado do Lago Oeste. O objetivo é impulsionar a defesa e a valorização do bioma com uma programação que aproxima o público do ecossistema.

Serão 10 dias com uma série de atividades, que vão desde roteiro turístico, visita guiada e passeio ciclístico até feiras, cursos, oficinas, palestras, entre outros. A maior parte da programação é totalmente gratuita e ocorre em seis endereços da Rota Lago Oeste: Asproeste, CED Prof. Carlos Mota, VIVA LAGO OESTE, Chácara Cogu – Cogumelos Brasilienses, Sítio Vila das Cabras e Sítio Titara.

“A Semana do Cerrado foi criada para trazer consciência para a importância da defesa do nosso Bioma e preservar os nossos leitos e fontes de água da nossa região e que abastecem os rios Maranhão e Paraná. E também reforçar a vocação da nossa região para o turismo sustentável”, afirma o presidente da Associação Viva Lago Oeste, Marcus Vinícius Heusi.

O lançamento oficial será na quinta-feira, 8 de setembro, com o plantio simbólico de três mudas de plantas do Cerrado, na área externa da Asproeste. A partir das 10h no salão da Asproeste, convidados e instituições parceiras participam de café da manhã, quando serão distribuídas 50 mudas do Cerrado. Na sexta-feira, 9 de setembro, a programação abre oficialmente para o público em geral com a palestra “Brasília é o bicho”, no CED Prof. Carlos Mota.

No primeiro sábado, 10 de setembro, os visitantes podem apreciar a Feira de Troca de Sementes do Cerrado com roda de conversa e distribuição de 50 mudas nativas, no Galpão da Asproeste, das 8h às 12h. Das 8h às 14h, no Galpão da Asproeste, tem a Feira de Produtos do Cerrado, com apresentação de moda de viola do Clube dos Violeiros Caipira de Brasília, das 10h às 12h; e curso de meliponicultura (criação de abelha), às 9h, no Salão do Asproeste. Tanto a feira quanto o curso tem novas edições no domingo (11).

O grande destaque da programação ocorre no Dia Nacional do Cerrado, 11 de setembro, com o 2º Pedal Lago Oeste, a partir das 8h30. O percurso conta com 35 km com dificuldade leve e moderada passando por uma cachoeira e pelo visual da Chapada da Contagem. Largada e chegada na sede da Asproeste. As inscrições custam R$ 50 (kit atleta) e R$ 60 (kit atleta e almoço). Mais informações pelo telefone 99254-1551.

A programação turística é outro ponto alto. No dia 10 tem o roteiro Cerrado Tour com visitação na Trilha do Calango e no Sítio Titara, das 8h às 18h. Informações e reservas pelo telefone: 99803-5085. O passeio se repete no domingo, mas as vagas já estão esgotadas. No sábado (17), tem novo roteiro de turismo, Lago Oeste: Arte e Natureza. Dessa vez, com saída da Asa Norte a partir das 8h30 para visitação no Ateliê Bogéa e no Sítio Titara. Informações e reservas pelo telefone: 98114-6684.

SERVIÇO

Semana do Cerrado do Lago Oeste

Quando: 8 a 18 de setembro

Onde: Rota Lago Oeste, DF – Asproeste (Rod. DF 001 ch. 67 – 3478-1337); CED Prof. Carlos Mota (Epct DF 001 km 13 Chapada da Contagem – 3478-1749); VIVA LAGO OESTE (Rod. DF 001 ch. 6 – 9981-9275); Chácara Cogu – Cogumelos Brasilienses (Rod. DF 001 rua 01 ch. 01 – 98118-0146); Sítio Vila das Cabras (Rod. DF 001 rua 10 ch. 16 – 99973-0188); e Sítio Titara (DF 170 km 0 – 99959-1219)

Entrada: Gratuita. Apenas pedal e roteiro turístico são pagos. Cerrado Tour (10/9): adultos pagam R$ 160 e crianças de 4 a 11 anos, R$ 80. Reservas: 99803-5085. Inscrição para o Pedal Lago Oeste (11/9) por R$ 50 (kit atleta) e R$ 60 (kit atleta e almoço) pelo site Sympla. Informações: 99254-1551. Lago Oeste: Arte e Natureza: adultos pagam R$ 195 e crianças até 12 anos, R$ 100. O valor inclui o transporte. Reservas: 98114-6684.

Programação completa

8/9 (quinta-feira) – Abertura Oficial da Semana do Cerrado

9h30: Plantio simbólico de 03 mudas de plantas do cerrado (área externa da Asproeste)

10h: Café da manhã para convidados – imprensa e instituições parceiras e distribuição de 50 mudas do cerrado (salão da Asproeste)

9/9 (sexta-feira)

8h – Palestra “Brasília é o Bicho” (CED Prof. Carlos Mota)

10/9 (sábado)

8h às 12h: Feira de Troca de Sementes do Cerrado e Roda de Conversa sobre Sementes e Mudas e Distribuição de 50 mudas nativas do cerrado para o público geral (Galpão da Asproeste).

8h às 14h: Feira de produtos do Cerrado (Galpão da Asproeste)

10h às 12h: Apresentação de moda de viola com o Clube dos Violeiros Caipira de Brasília

9h às 17h: Curso de Meliponicultura (Salão da Asproeste)

11/9 (domingo) – Dia Nacional do Cerrado

8h: Feira de produtos do cerrado e da região do Lago Oeste com almoço (Galpão da Asproeste)

8h30: Largada do Passeio Ciclístico Pedal do Lago Oeste com entrega de kits aos atletas inscritos e distribuição de mudas e DJ. (Galpão da Asproeste)

9h: Curso de Meliponicultura (Salão da Asproeste)

12/9 (segunda-feira)

9h: Palestra sobre “Prevenção de Incêndios Florestais”, com presença do mascote do PREVFOGO (LABAREDA) e mostra de equipamentos de combate (CED Prof. Carlos Mota)

13/9 (terça-feira)

9h: Passeio Guiado ao Viveiro Flora do Cerrado e Mandala de Ervas com alunos do CED. Prof. Carlos Mota (Asproeste)

9h: Palestra sobre Abelhas Nativas Sem Ferrão com degustação de mel (CED Prof. Carlos Mota)

9h: Visita Guiada ao Sítio Vila das Cabras com os alunos do CED. Prof. Carlos Mota (Sítio Vila das Cabras)

9h: Passeio Educador para o Sítio Titara com os alunos do CED. Prof. Carlos Mota (Sítio Titara)

14h: Passeio Educador para o Sítio Titara com os alunos do CED. Prof. Carlos Mota (Sítio Titara)

14h: Oficina Preparo e Colocação de Iscas para Abelhas Sem Ferrão (CED Prof. Carlos Mota)

14/9 (quarta-feira)

8h: Exposição de Fotos de Aves do Lago Oeste (CED Prof. Carlos Mota)

9h: Oficina sobre Aves do Lago Oeste (CED Prof. Carlos Mota)

8h às 12h: Contação de estórias sobre o Cerrado (CED Prof. Carlos Mota)

14h: Visita Guiada ao Sítio Vila das Cabras com os alunos do CED. Prof. Carlos Mota (Sítio Vila das Cabras)

14h: Oficina sobre Aves do Lago Oeste (CED Prof. Carlos Mota)

20h: Palestra “Impacto e manejo do fogo no Lago Oeste” com Carolina Dantas e Samara Maciel (Salão da Asproeste)

15/9 (quinta-feira)

9h às 17h: Curso de Piscicultura (Chácara Cogu)

9h: Oficina Jardins de Mel – plantio de plantas floríferas para Abelhas Sem Ferrão (CED Prof. Carlos Mota)

14h: Passeio Guiado ao Viveiro Flora do Cerrado e Mandala de Ervas com alunos do CED. Prof. Carlos Mota (Asproeste)

16/9 (sexta-feira)

9h às 17h: Curso de Piscicultura (Chácara Cogu)

14h: Oficina Jardins de Mel – plantio de plantas floríferas para Abelhas Sem Ferrão (CED Prof. Carlos Mota)

14h: Oficina Instalação de COLMEIAS (Casas de Abelhas) e Hotel de Insetos (CED Prof. Carlos Mota)

17h: Palestra “A corrida do Ouro no Planalto Central: Memórias da região de Brasília no Brasil Colonial” com Gustavo Chauvert e a seguir mostra do filme “Ser Tão Velho Cerrado”, de André D’Elia (Salão da Asproeste)

17/9 (sábado)

8h às 14h: Feira de produtos do cerrado

9h às 17h: Curso de Piscicultura (Chácara Cogu)

8h: Curso de trilha educativa e Palestra “As Sementes do Cerrado e seus encantos” com Bárbara Pacheco (Ch. Particular, rua 18)

18/8 (domingo)