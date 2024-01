Ibaneis promete contratar mais agentes para combate à dengue

Para o governador do DF, a capital já vive uma epidemia e um projeto será enviado à CLDF para permitir as novas contratações

Em agenda, nesta terça-feira (30), em Ceilândia, o governador Ibaneis Rocha afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) já classifica a dengue como uma epidemia, e prometeu contratar mais agentes de saúde para atuar no combate ao mosquito aedes aegypti.

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde revela que o número de casos de dengue no DF subiu para 29.490, com seis mortes confirmadas e outras 24 em análise. Com foco nas ações de combate à doença, o GDF planeja entregar na próxima semana um projeto de lei à Câmara Legislativa do DF para que seja feita uma correção orçamentária no repasse destinado à saúde da capital.

Segundo Ibaneis, houve uma redução orçamentária em 2023 por parte da CLDF, mas com a correção será possível chamar novos agentes: “Houve uma redução orçamentária no ano passado feita pela CLDF. Agora, nós estamos mandando a correção disso para poder chamar esses agentes no combate a dengue”.

Em relação a queda do orçamento, o chefe do Executivo acredita que não foi o que ocasionou o aumento dos casos de dengue no DF: “ Esse é um quadro alarmante que vem acontecendo em todo o Brasil. Nós temos diversos estados brasileiros passando por grandes focos de dengue, não é somente aqui no DF. Mas nós vamos cuidar disso e estamos encaminhando projeto para à CLDF para contratar mais agentes”.

Sistema de limpeza e desobstrução de rede e drenagem pluvial

Ainda em Ceilândia, Ibaneis assinou ordem de serviço para o lançamento do novo sistema de limpeza e desobstrução de rede e drenagem pluvial. A iniciativa é capitaneada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e promete trazer mais agilidade e eficiência no processo de desentupimento das bocas de lobo em todo o DF.

O novo sistema conta com um investimento de R$ 44,9 milhões, 12 caminhões de desobstrução e 2 robôs de vídeo inspeção. O serviço será executado pela empresa Consórcio GNN Drenagem. Por conta da baixa luminosidade e insalubridade nas redes de drenagem, a Novacap avistou a necessidade de contratar serviços de vídeo inspeção robotizada.

“Nós temos aqui em Brasília mais de 100 mil bueiros passando por processo de desobstrução manual, e agora, esse novo sistema vai permitir que o processo seja feito de forma muito mais rápida. Esse serviço vai melhorar a captação de água no Distrito Federal e diminuir os alagamentos”, disse o governador da capital.

Para se ter uma ideia, um trabalho que era executado manualmente em 1h30, será feito completamente pelo serviço mecanizado em um tempo de 10 a 12 minutos. Além disso, os equipamentos limpam e higienizam galerias pluviais inteiras e as obstruções serão identificadas pelos robôs.

Campo sintético

O campo de grama sintética da Feira do Produtor e Atacadista de Ceilândia também foi entregue, ontem (30), pelo governador Ibaneis Rocha aos moradores da cidade e aos frequentadores do local. O espaço para prática esportiva conta com dimensões de 27 m x 50 m, arquibancada, alambrado e iluminação elétrica fotovoltaica com placas solares.

O campo sintético contou com um investimento de R$ 940 mil, tendo início das obras em outubro de 2023 com estudo de solo e construção de base. “Estamos inaugurando esse campo sintético que não é somente um campo sintético, é um campo moderno que conta com arquibancada, energia fotovoltaica e responsabilidade com a sustentabilidade”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Uma média de seis mil pessoas circulam diariamente no local, e mais de 250 crianças são atendidas pela escolinha de futebol da feira, o que resulta em um benefício geral. “Para nós mais um dia de alegria com essa entrega, todas as promessas que fizemos aqui na Feira do Produtor foram cumpridas. Vamos continuar trabalhando agora no processo de regularização da feira para que muito em breve a gente possa entregar toda documentação de todos aqueles que ocupam bancas aqui na feira”, enfatizou Ibaneis.

O administrador de Ceilândia, Dilson Resende, celebrou a entrega do campo e o novo sistema de limpeza dos bueiros: “O campo é uma demanda antiga tanto dos comerciantes da feira, como da comunidade como um todo. Já a desobstrução das redes é um trabalho hercúleo das administrações, não é somente da Ceilândia, é de todos”.