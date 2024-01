DF registrou 29 mil casos de dengue em janeiro

Na última quinta-feira (25), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), decretou estado de emergência por causa da dengue

Em apenas uma semana, o Distrito Federal quase duplicou o número de casos de dengue, passando de 554 infecções por 100 mil habitantes para uma taxa de 1.034,3, segundo o Ministério da Saúde. Em todo janeiro, a capital registrou 29.136 casos prováveis da doença.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Saúde, durante encontro entre representantes da Sala Nacional de Arboviroses, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Brasília.

Ainda de acordo com a pasta, o índice é o maior do país, seguido por Minas Gerais, onde a incidência fica de 327,3 casos por 100 mil habitantes, e o Acre, com taxa de 312,2 por 100 mil habitantes.

Na última quinta-feira (25), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), decretou estado de emergência por causa da dengue.

Brasil

Mas não é apenas a capital que enfrenta uma explosão de casos de dengue. Nas primeiras semanas do ano, o Brasil registrou 217.841 casos prováveis da doença, com 15 mortes confirmadas e 149 ainda em investigação.

Segundo o Ministério da Saúde, a incidência da doença é de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade está em 0,9%.

Ainda de acordo com a pasta, em todo ano, o país deve registrar 1.960.460 casos de dengue. Porém, esse número variar entre 1.462.310 até 4.225.885.