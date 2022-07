Ibaneis participa de convenção do Agir 36

Durante seu discurso, Ibaneis reforçou a parceria com o Agir 36, partido que considera parceiro de primeira hora

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã deste domingo (31), da convenção partidária do Agir 36, aliado da coligação do mandatário.

O emedebista prestigiou o evento do antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC), no Setor Comercial Sul, antes de se dirigir à convenção do MDB, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Durante seu discurso, Ibaneis reforçou a parceria com o Agir 36, partido que considera parceiro de primeira hora. “Eu gosto do Agir 36 porque as ações desse partido são efetivas em todo o Distrito Federal. É um grupo focado nas eleições de outubro e que certamente trará resultados excepcionais. Tenho certeza que essa parceria dará certo”, disse o governador.

Além de Ibaneis, também esteve presente a deputada federal e candidata a vice-governadora, Celina Leão (PP), o presidente do partido, Aneílton Veras, e a deputada distrital e presidente nacional do Agir 36 Mulher, Jaqueline Silva.

Até o momento, a coligação liderada por Ibaneis conta com o MDB, PP, PL, PTB, Agir 36, PROS e Solidariedade. As eleições estão marcadas para 2 de outubro (1º turno) e 30 de outubro (2º turno), quando 2,2 milhões de eleitores vão às urnas no DF.