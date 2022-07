Paulo Octávio confirma pré-candidatura ao DF

A confirmação da candidatura deve ser feita em convenção do partido na próxima sexta-feira (05), no Brasília Palace Hotel

O empresário e ex-vice-governador do Distrito Federal Paulo Octávio (PSD) confirmou, neste sábado (30), que se candidatará ao cargo de governador da capital. “Passei um tempo fora da política, mas ao ver as dificuldades da população, ao ver que temos 300 mil pessoas desempregadas, ao ver que a saúde é a grande carência do nosso povo, não me cabe mais nada senão aceitar o desafio imposto pelo partido e me apresentar como pré-candidato a governador do DF”

A confirmação da candidatura deve ser feita em convenção do partido na próxima sexta-feira (05), no Brasília Palace Hotel.

“Acredito que a eleição é um momento do cidadão que exerce a cidadania plena ao votar. Um momento para examinar o que cada candidato tem a oferecer e como ele ajudou a população”, escreveu em suas redes sociais.

Durante feijoada em homenagem ao deputado distrital Jorge Viana (PSD), Octávio ainda disse que seu possível governo terá como ponto central a saúde. “As pesquisas que fiz mostram que este segmento [da saúde] precisa de investimento, de valorização do servidor e de estrutura. A atenção à saúde é o ponto mais importante do próximo governo”.

Ainda nas redes sociais, o empresário escreveu que o GDF deve buscar diminuir o desemprego. “Devemos buscar que o cidadão leve sustento para sua família e que tenha amparo do sistema de saúde. Não posso medir o tamanho dos meus adversários. Só posso medir o tamanho das minhas propostas e disposição de fazer nossa Brasília um lugar justo. Vamos em frente!”, finalizou.