Ibaneis participa de comício da Coligação Unidos pelo DF

Comício da Coligação Unidos pelo DF atraiu milhares de pessoas ao estádio Rorizão, em ponto da tradicional da cidade fundada em 1989

Criada em 1989 pelo ex-governador Joaquim Domingos Roriz (MDB), Samambaia é uma das cidades que mais se desenvolveu no Distrito Federal. Neste sábado (17), o candidato à reeleição Ibaneis Rocha (MDB), esteve na cidade para participar do comício realizado pela coligação Unidos pelo DF.

Em seu discurso, Ibaneis afirmou que ampliou o Hospital Regional de Samambaia e construiu uma unidade modular para abrigar pacientes com covid-19, durante a pandemia. Ainda na saúde, ele afirma que entregou a UBS nº 11, onde foram realizados, em média, 1,6 mil atendimentos por médicos e enfermeiros por mês em 2022.

“É uma alegria estar com vocês em Samambaia. Samambaia é do povo e nasceu de Joaquim Roriz. É por isso que pedimos a vocês que sigam firmes nessa caminhada vitoriosa. Fizemos muito pela cidade e estamos trabalhando na expansão do metrô”, disse Ibaneis.

O mandatário continuou sua fala dizendo que entregou residências e removeu 70 famílias do Morro do Sabão e as transferiu para o Sol Nascente/Pôr do Sol.

Para Ibaneis, a gestão do emedebista entregou os Centros de Educação da Primeira Infância (CEPI) Bem-te-vi, Periquito, Bambu e Azulão, um posto-base do Samu na Quadra 302 e está construindo a Escola Classe 425.

Ibaneis também defende que levou infraestrutura para as quadras do Centro Urbano, na 101, 102, 301 e 302 e instalou 70 novos abrigos de ônibus para os moradores. Ele voltou a falar também da redução do preço da refeição do restaurante comunitário para R$ 1.

Por fim, Weslian Roriz, viúva de Joaquim Roriz, defendeu Ibaneis e pediu voto para o colega. “Precisamos eleger o nosso governador, o governador que está trabalhando por Brasília. Queremos ele de novo”, finalizou.