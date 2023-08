Ibaneis participa da posse de Zanin no STF

O advogado assume a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, quando completou 75 anos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, na tarde desta quinta-feira (3), da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. O advogado assume a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, quando completou 75 anos.

Ibaneis Rocha falou sobre a expectativa em torno da integração do novo ministro ao colegiado. “O ministro Cristiano Zanin é muito preparado, um advogado conhecido nacionalmente que tem uma grande cultura jurídica e certamente vai engrandecer ainda mais o Supremo Tribunal Federal”, afirmou.

“Certamente vai ser um juiz bastante garantista, o que é muito importante nesse momento de estabilidade do país. Estamos muito felizes com a posse e esperamos que ele realmente faça um grande trabalho à frente do STF”, acrescentou o governador.

A sessão começou com a abertura da presidente do STF, ministra Rosa Weber, seguida da execução do Hino Nacional pela banda dos Fuzileiros Navais de Brasília. O novo integrante da Corte foi conduzido ao cargo pelo decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, e pelo mais recente, o ministro André Mendonça.

Após a formalidade, Zanin prestou juramento à Constituição Federal, assinou o termo de posse e assumiu o assento no Plenário. Por ser a cadeira mais recente, ele fica na primeira à direita do púlpito.

Antes de encerrar a sessão, Rosa Weber quebrou o protocolo e fez uma fala de boas-vindas a Zanin. “Vossa Excelência, com sua experiência, enriquecerá muito esse colegiado”, definiu a presidente do STF.

Depois, o novo ministro recebeu os cumprimentos dos convidados no Salão Branco.

A solenidade ficou marcada pela presença de diversas autoridades que estiveram no Plenário do STF para presenciar a oficialização do novo ministro no cargo. Estiveram presentes o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva – que fez a indicação do ministro – e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também celebrou a chegada do novo ministro. “Foi uma posse muito prestigiada. Acho que é um momento realmente de democracia e festa para Brasília”, disse.

Quem é

Nascido em Piracicaba (SP), Zanin é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para integrar o STF, deixou a advocacia, profissão na qual atuou por mais de duas décadas.

Antes da posse no STF, foi sabatinado e teve o nome aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e pelo Plenário da mesma Casa Legislativa. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 5 de julho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília