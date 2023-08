PF cumpre 7 mandados de prisão contra oficiais da PMDF

A Polícia Federal foi às ruas do DF para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nas casas dos integrantes do alto comando da PMDF

Na noite de ontem (17), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a prisão do coronel Klepter Rosa Gonçalves, atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e de mais seis oficiais por omissão no 8/1, quando vândalos invadiram e destruíram os prédios da Praça dos Três Poderes. De acordo com o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, os sete policiais poderiam ter evitado a invasão.

Assim, na manhã de hoje (18), a Polícia Federal foi às ruas do DF para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nas casas dos integrantes do alto comando da PMDF.

Klepter Rosa, comandante-geral da PMDF desde 15 de fevereiro deste ano, era o subcomandante e responsável pela tropa no dia 8 de janeiro. Ele autorizou a folga de Jorge Eduardo Naime, que era o chefe do Departamento de Operações (DOP) no dia dos ataques, mas tirou férias de 3 a 8 de janeiro. Naime está preso desde fevereiro.

Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Klepter Rosa disse que só ficou sabendo que o Congresso estava sendo invadido pelo YouTube naquele dia.

Confira os alvos da operação de hoje:

Coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PMDF;

Coronel Klepter Rosa Gonçalves, atual comandante da PMDF;

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-comandante do Departamento de Operações;

Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra;

Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF;

Major Flávio Silvestre de Alencar;

Tenente Rafael Pereira Martins.

Em nota, a PMDF se pronunciou sobre a ação da Polícia Federal:

“A Polícia Militar do Distrito Federal informa que trata-se de Operação da Polícia Federal e que a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento. Quaisquer demandas acerca dos acontecimentos devem ser encaminhadas àquele órgão.”