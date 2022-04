Ibaneis lamenta morte de vitralista que criou os da Catedral

“Marianne merece ser lembrada entre os nomes dos grandes artistas que fazem da nossa capital reconhecida internacionalmente”, escreveu

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) lamentou, nesta sexta-feira (29), a morte da vitralista Marianne Peretti, que faleceu na última segunda-feira (25), mas que foi apenas divulgado hoje.

“Criadora dos vitrais da Catedral de Brasília, seu trabalho valorizou a arquitetura de Niemeyer e serve de inspiração permanente aos fiéis”, escreveu o mandatário nas redes sociais. Peretti foi responsável por criar os vitrais da Catedral.

A artista faleceu em Recife (PE), de falência múltipla dos órgãos. “Marianne merece ser lembrada entre os nomes dos grandes artistas que fazem da nossa capital reconhecida internacionalmente e que deixam como legado a marca da criatividade e da perseverança dos brasileiros. Me solidarizo com a dor dos familiares e das pessoas mais próximas”, finalizou Ibaneis.

A despedida de Marianne, que foi única mulher a integrar o grupo de artistas responsáveis pela construção de Brasília, acontecerá neste sábado (30), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

Além da Catedral, a artista também foi responsável pelos vitrais da Câmara dos Deputados, do Panteão da Pátria, do Superior Tribunal de Justiça, do Palácio do Jaburu e do Memorial JK.

Marianne nasceu em Paris, na França, e é filha de mãe francesa e pai pernambucano. Ela morreu na segunda, no Hospital Português, na capital pernambucana. O corpo dela deve ser transportado ainda neste sexta-feira (29).

Velório:

Falecimento: 25/04/2022

Velório: Cemitério Campo da Esperança – Capela 1 – 30/04/2022 – 13h as 15h

Missa de sétimo: Igreja Rainha da Paz – 1/05/2022 – 10h

Catedral de Brasília – 1/05/2022 – 18h