Teatro gratuito: peça aborda dissabores da velhice

Por Luana Nogueira e Larissa Tavares

Agência de Notícias do CEUB|Jornal de Brasília

O espetáculo “Memórias Com Prazer e Resistência” é uma peça teatral realizada pelas atrizes Fátima Lacerda e Ruth Guimarães, com a direção de Lucas Sancho. A obra está em cartaz no Distrito Federal e conta apresentações até 1º de maio, com entrada gratuita.

O espetáculo Memórias Com Prazer e Resistência tem sessões abertas no Teatro Sesc Paulo Autran (CNB 12 – Área Especial 2/3 – Taguatinga Norte), sempre às 20h. A entrada é livre para todos os públicos.

“Memórias Com Prazer e Resistência’’ narra a história de Frida (Fátima Lacerda) e Raquel (Ruth Guimarães), duas atrizes idosas, que marcaram a estreia da peça, o público já está esperando, mas elas ainda não criaram o texto do espetáculo. Para a construção da peça, Frida e Raquel recorrem às suas próprias experiências de vida e aos temas que elas acham importantes para serem retratados.

“A peça aborda vários temas como a velhice, a militância, a sexualidade, sobre essa nova repressão política que a gente está sofrendo. Então ela toca em diversos temas nessas duas atrizes tentando construir esse espetáculo”, conta Lucas Sancho.

Foto|Divulgação

Segundo as atrizes e o próprio Diretor, a peça visa promover reflexão entre tanto os jovens quanto os idosos.“A peça discute vários temas sérios e coisas pesadas, mas de forma leve. Justamente com o objetivo de atingir o público que a gente quer atingir, que é o público jovem e levar o jovem à reflexão. Ao mesmo tempo, é uma maneira também de provocar ao público mais velho, se repensar, se permitir à saída desse marasmo que o idoso é colocado muitas vezes”

A peça foi idealizada em 2019 pela atriz e diretora Ruth Guimarães, e foi produzida em colaboração com a atriz e também diretora Fátima Lacerda. As duas atrizes haviam acabado de realizar uma temporada apresentando a peça “Velhas Namoradeiras”, peça que conta a história de duas mulheres idosas tentando seduzir um homem, e estavam em busca de um outro texto que contemplasse a questão da velhice.

“Eu falei ‘Fátima, que tal se a gente fizesse uma recriação da ideia de Pirandello, Seis personagens à procura de um autor e fizéssemos (uma peça) sobre duas velhas atrizes atrás de um texto? Ela aceitou e nós começamos a escrever”, contou Ruth.

“Seis personagens em busca de um autor”, é um espetáculo teatral produzido pelo dramaturgo Luigi Pirandello em 1921. A obra narra um ensaio teatral que é invadido por seis personagens. Esses personagens foram criados na imaginação de um autor, mas depois foram desconsiderados. Agora, eles tentam convencer o diretor desse ensaio teatral que as histórias deles merecem ser encenadas.

Elas conheceram o diretor em um festival de teatro e, segundo Ruth e Fátima, foi “amor à primeira vista”. Ruth Guimarães conta também, que a ideia de chamar Lucas Sancho para a direção da peça partiu de Fátima. O intuito das atrizes era contratar um diretor com um olhar jovem, para que tivesse uma perspectiva diferente na peça.

Lucas Sancho conta que estava como provocador e organizador da dramaturgia e, por isso, fez questão de não interferir na produção do roteiro.“Não questionei nada em questão de texto, pois acho que elas têm propriedade sobre isso. E eu aprendi muito. Basicamente, sentava e ouvia muito as duas. No que eu pude contribuir, eu contribuí, mas acho que aprendi muito mais do que elas”

A estrutura do espetáculo foi pensada para que fosse prático e funcional. “Pensei em um cenário, que fosse prático, para elas conseguirem se deslocar facilmente durante a peça. A ideia é essa, às vezes, você pensa em uma coisa muito gigantesca, e a peça não evolui, ‘morre’ na cidade de origem. Então pensei, em um cenário prático, mas também dinâmico e inteligente”, contou o Diretor.

O espetáculo “Memórias Com Prazer e Resistência” estreou em fevereiro de 2020 no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, em Brasília, uma semana antes do decreto de lockdown devido ao agravamento da Covid-19. Por conta disso, foram realizadas apenas duas apresentações. “A gente tinha sido aprovado em alguns festivais que foram cancelados por causa da pandemia”, conta Lucas Sancho.

“Em 2022 fomos aprovados em Ubá, Minas Gerais, no Festival nacional de teatro. Depois de nos apresentar em Ubá, nós nos inscrevemos no Fac, que é o Fundo de Apoio à Cultura aqui de Brasília, para circular. Passamos no festival e passamos no Fac. Então, estamos agora realizando o edital do Fac que são essas seis apresentações ,quatro em escolas e duas aqui no Teatro Paulo Autran”, conta Lucas Sancho.

Ficha Técnica:

Elenco: Fátima Lacerda e Ruth Guimarães

Roteiro: Ruth Guimarães

Dramaturgia: Ruth Guimarães, Fátima Lacerda e Lucas Sancho

Fragmentos de textos de Ricardo Guilherme, Fátima Lacerda, Chico Buarque e Paulo Pontes e Fernanda Young

Direção: Lucas Sancho

Figurino e Maquiagem: O Grupo Cenário

Iluminação: Lucas Sancho

Canção Original “Avante”: Fátima Lacerda

Trilha Sonora: Lucas Sancho

Produção Executiva: O Grupo

Realização: Grupo Mulher em Dose Dupla

Duração: 50 minutos

Serviço: Espetáculo Memórias Com Prazer e Resistência fala sobre os sabores e dissabores da velhice em tempos modernos

Dias 30 de abril e 1º de maio no Teatro Sesc Paulo Autran (CNB 12 – Área Especial 2/3 – Taguatinga Norte), sempre às 20h

Entrada franca

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira