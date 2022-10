Ibaneis promete trabalhar pela saúde em novo mandato

“Tivemos de investir mais de R$ 3 bilhões so no trato da covid-19. Mas agora temos condições de avançar muito na saúde do DF…”

Após garantir vitória no primeiro turno neste domingo (2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), prometeu que os maiores investimentos no próximo mandato serão na saúde da capital. Segundo ele, essa foi uma área prejudicada pela pandemia, o que atrapalhou muitos planos.

“Tivemos de investir mais de R$ 3 bilhões so no trato da covid-19. Mas agora temos condições de avançar muito na saúde do DF – e acho que essa é a principal pauta que precisamos tocar. Vou mexer e melhorar muito. Tenho muita confiança de que poderemos dar condições de saúde muito melhores do que temos hoje”, afirmou.

Em conversa com jornalistas em frente à casa após a certeza do segundo mandato, Ibaneis declarou estar surpreso com a vitória tão cedo. “Não esperava que ganharia logo no primeiro turno. Estou muito feliz”, disse. À população DF, o governador destacou que podem contar com o trabalho da equipe novamente.

“A população do DF pode contar comigo sempre. Estou cada vez mais apaixonado por essa cidade, e hoje muito mais. Estou muito feliz, quero dizer a todos vocês que eu vou continuar trabalhando para essa cidade que eu acredito muito, vamos continuar trabalhando da maneira que ela merece”, prometeu.

Veja a queima de fogos na residência do governador:

Trajetória de Ibaneis

Nascido no Piauí, Ibaneis Rocha chegou a ser presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) de 2013 a 2015 e entrou na política com 47 anos ao se eleger governador em 2018, seu primeiro cargo público eletivo. Sua filiação do MDB, porém, ocorreu no ano anterior.

Durante sua gestão à frente do Distrito Federal, Ibaneis Rocha se aproximou do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em especial, durante a pandemia do novo coronavírus. Na campanha, o governador também chegou a colar sua imagem ao do mandatário brasileiro.