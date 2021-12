Ibaneis empossa servidores nomeados para o sistema socioeducativo

Durante a cerimônia, o governador mandou um recado: “Vejam vocês, a prova foi realizada em 2015 e só agora vocês estão sendo chamados”

Nesta segunda-feira, 20 de dezembro, o governador Ibaneis Rocha esteve presente na cerimônia dos novos servidores nomeados para o sistema socioeducativo. No Palácio do Buriti, o governador assinou decreto para reforçar quadros da SEJUS e lançar o Programa Reiniciar.



Além da nomeação do socioeducativo, nesta segunda-feira, 20, o governo lançou o Programa Reiniciar. Com um pacote de ações de valorização da carreira socioeducativa no Distrito Federal. Dentro desse programa, segundo a secretária de justiça Marcela Passamani, a valorização do servidor através da escola de capacitação continuada para os servidores.



De acordo com a chefe da pasta, tudo isso foi possível graças a um governo muito alinhado. “Governo comprometido que tem as contas públicas em dia, que podem sim fazer a diferença no Distrito Federal, e convocar tantos servidores mesmo num ano de Pandemia”, frisa. De acordo com ela, o governador determinou que fosse suspenso um concurso que iria vencer desde 2015, para que a cerimónia de segunda pudesse acontecer.



E junto com o Reiniciar, dois projetos foram anunciados. Um deles é o Em Casa Com Dignidade, onde 10 mil e quinhentas cestas básicas serão entregues para famílias, durante seis meses. E o Programa com egressos, com acompanhamento de 360 jovens com bolsa no valor de R$400 reais, durante 12 meses, com acompanhamento psicológico e estágio.

O secretário de Economia André Clemente, lembra que quando os nomeados entrarem, para que lembrem que não é só uma carreira, é a entrada de pessoas para o serviço público que cuida de pessoas. Lembrando que a situação já não era fácil antes, o governador Ibaneis disse em seu discurso sobre o quanto a pandemia dificultou as coisas. “Todos preocupados com quantas empresas fechariam no Distrito Federal, e aí nós abrimos os olhos de forma bem rápida para o social”, destaca. Ele conta que teve a honra, junto de outros secretários e representantes do governo, de visitar os restaurantes comunitários no último fim de semana. “Ali a gente tem a oportunidade de ouvir as demandas e a principal delas, é emprego”, afirma. Mas ele acredita que a economia vai melhorar, e que teve um pequeno crescimento que possibilitou essas novas nomeações. “Isso nos dá esperança para um 2022 melhor, com geração de emprego e renda”, frisa. Ele também ressalta que 2022 vai trabalhar firme para recuperar a saúde do Distrito Federal.

O governador espera realizar mais concursos com mais nomeações. “Vejam vocês, a prova foi realizada em 2015 e só agora vocês estão sendo chamados”, relembra.