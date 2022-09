TRE dá início a lacração das urnas nesta quarta-feira

Até o dia 28 de setembro, quatro dias antes das eleições, serão 6.748 aparelhos cadastrados com informações sobre eleitores e candidatos

Teve início na manhã desta quarta-feira (21), a lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas no dia 2 de outubro nas eleições do Distrito Federal. O processo serve para cadastrar, em cada um dos 6.748 aparelhos, os dados dos eleitores de cada região de votação, além das informações dos candidatos que disputam o pleito neste ano.

São aproximadamente 450 eleitores registrados em cada urna eletrônica e 861 candidatos. Os números oficiais destacam, na concorrência dos cargos, 215 pleiteantes a deputado federal, 610 a deputado distrital, 12 a governador, 13 senador e 11 para a Presidência da República. De acordo com o desembargador Roberval Belinati, presidente do Tribunal Regional Eleitoral local (TRE-DF), esta é uma cerimônia importante para a democracia.

“Não haverá nenhum prejuízo para o processo eleitoral. Esse momento é muito importante para a Justiça Eleitoral. Estamos preparando as urnas com o lacre, que será assinado pelo juiz da zona eleitoral [correspondente]. Esse lacre vai constatar a integridade, a segurança e a confiabilidade da urna eletrônica”, ressaltou o desembargador.

Neste processo de lacração, as urnas também são carregadas com baterias que terão autonomia de 12 horas no dia da votação. Portanto, caso falte energia em algum ponto de votação, os aparelhos terão condições de funcionar normalmente até o fim das apurações dos votos, segundo o TRE-DF.

A cerimônia pública de verificação e lacração das urnas eletrônicas faz parte da transparência da Justiça Eleitoral e será realizada até o próximo dia 28. Serão cerca de mil aparelhos lacrados todos os dias para a realocação até os 610 locais de votação do DF.

Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

“Queremos eleições transparentes, seguras e pacíficas. Teremos o apoio de quase 12 mil policiais com a Secretaria de Segurança Pública atuando nos 610 locais de votação”, acrescentou Belinati a respeito da seguridade do processo eleitoral no DF.

No dia das eleições, são esperados 2,203 milhões de brasilienses nos 610 pontos de votação. Serão 34 mil mesários atuando com apoio de 200 promotores de justiça. “O DF vai dar o exemplo de segurança, e a população pode ficar tranquila porque não teremos problemas no dia das eleições”, continuou o desembargador.