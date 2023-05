Ibaneis critica greve de professores: “Não faz sentido”

Ontem (07), a Justiça considerou a paralisação ilegal e determinou que os professores voltem ao trabalho sob pena de multa de R$ 300 mil por dia

Durante evento de abertura da Semana Nacional do Registro Civil, na manhã desta segunda-feira (08), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), criticou a paralisação dos professores da rede pública da capital. “Essa greve não faz sentido, nós já estávamos negociando com o Sindicato dos Professores, estava tudo em andamento”, disse o mandatário.

A classe está de greve desde a última quinta-feira (04). Na manhã de ontem (07), a Justiça do DF considerou a paralisação ilegal e determinou que os professores voltem ao trabalho sob pena de multa de R$ 300 mil por dia. “Nós não vamos extrapolar e conceder o que não é possível. A decisão judicial é feita para ser cumprida”, disse aos jornalistas.

“O Sindicato precisa sair da posição de radicalização, colocar os alunos nas salas de aula e reconhecer que está causando um grande prejuízo para a sociedade do DF. Estamos abertos a discutir dentro daquilo que é possível, dentro da responsabilidade fiscal”, continuou o mandatário.

Mesmo com a determinação da justiça a greve continuará. Segundo o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF), os docentes pedem a incorporação da gratificação de atividades pedagógicas, melhores condições de trabalho, solução para a superlotação das salas de aula e a convocação de professores concursados.