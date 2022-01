Carreta fica atolada no eixinho e interdita duas faixas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando uma viatura com cinco militares

Uma carreta ficou atolada no canteiro central e interditou parcialmente duas faixas de rolamento do viaduto da 201, no Eixinho, Asa Sul. O condutor do veículo não se feriu.

Inicialmente o condutor tentou passar por baixo do viaduto, porém, verificou que a altura da carreta não permitiria, então tentou manobrar em marcha ré sobre o canteiro e acabou ficando atolado, com parte da carreta interditando duas faixas diferentes da via.

A equipe da CBMDF fez a sinalização do trânsito na retirada da carreta do gramado. Logo após a saída do canteiro, o veículo seguiu pela alça de acesso para o Eixinho, no sentido norte.