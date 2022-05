Ibaneis comenta anulação de contrato da Centrad: ‘Esse é o primeiro passo’

Segundo o mandatário, que se manifestou através de sua conta no Twitter, o fim do acordo é apenas o primeiro passo

Por Evellyn Luchetta e Juliana Dantas

[email protected]

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou a anulação do edital de concorrência número 01/2008 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo (Centrad) nesta quarta-feira, 04. Segundo o mandatário, que se manifestou através de sua conta no Twitter, o fim do acordo é apenas o primeiro passo.

“Esse é o primeiro passo para que possamos comprar o imóvel, incorporá-lo ao patrimônio do DF e, a partir disso, dar vida e funcionalidade ao Centrad”, disse.

A anulação foi feita pela Secretaria de Economia e atende ao despacho assinado por Ibaneis em abril de 2022, que estabeleceu a anulação dos contratos relacionados ao centro.

Ainda segundo o governador, a decisão foi tomada para que o local não se torne um ‘elefante branco’. “Seguiremos trabalhando para que esse importante equipamento não continue abandonado e não se torne um elefante branco. Nosso objetivo é levar parte do governo para dentro dessa estrutura”, finalizou.

Construído em Taguatinga (DF), o Centrad foi projetado para ser a nova sede do governo local. As obras foram realizadas a partir de uma parceria público-privada. O consórcio entre as empreiteiras Via Engenharia e Odebrecht viabilizaram a construção do prédio, com área de 182 mil metros quadrados.

No entanto, o imóvel nunca foi ocupado desde a conclusão das obras. As empreiteiras alegam que têm R$ 1,5 bilhão a receber do GDF. Por outro lado, o governo local assume que deverá pagar apenas o valor gasto na construção do imóvel.

A decisão de anulação dos contratos atende ao parecer apresentado por uma comissão interna do governo, criada em 2017, que analisou o assunto.

O termo de anulação da concorrência número 01/2008 da Codeplan foi assinado pelo subsecretário de Compras Governamentais do Distrito Federal, Anderson Fabrício de Alcântara. O documento foi publicado nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).