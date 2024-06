Ibaneis comemora pesquisa que coloca Brasília como 2ª capital mais segura do país

Nesta sexta-feira (21), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou o resultado de um levantamento do Atlas da Violência 2024, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que revelou que Brasília está entre as capitais mais seguras do país.

“O nosso governo entende a importância do trabalho dos agentes de segurança e investe constantemente para manter o alto nível de qualidade, sejam com obras de infraestrutura, nomeações de servidores e melhorias de equipamento. Muito mais do que garantir segurança, estamos garantindo qualidade de vida!”, afirmou o mandatário, através de suas redes sociais.

A capital federal, que já apareceu na lista anteriormente, tem a segunda menor taxa de homicídio: 13%. A cidade só perde para Florianópolis (8,9%), capital de Santa Catarina. Os dados se referem ao ano de 2022. Salvador (BA), Macapá (AP) e Manaus (AM) figuram entre as capitais com o maior número de assassinatos.

A pesquisa também avaliou os índices entre 2012 e 2022. Durante esse período de dez anos, a capital federal apresentou redução das ocorrências do crime ano a ano. Se em 2012 foram registrados 961, em 2022, os casos caíram para 365, uma redução de 62%.

“A segurança no Distrito Federal é algo que nos orgulha. Nós estamos reduzindo os índices de criminalidade na nossa cidade a cada momento. A cada ano que avaliamos, temos menores índices de criminalidade”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

O secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, reforçou que a queda tem sido uma tendência dos índices criminais no DF. “O mais importante é que esses dados revelam uma tendência de diminuição consciente dos casos de homicídio em Brasília”, destaca.

Segundo o Balanço Criminal, da SSP-DF, a capital registrou o menor índice de homicídio dos últimos 47 anos | Foto: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília

Além disso, corroboram com os dados do Balanço Criminal, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). Segundo o levantamento local, no ano passado, a capital registrou o menor índice de homicídio dos últimos 47 anos. A expectativa é de que em 2024 um novo recorde pode ser atingido, já que os dados de 2024 revelam uma redução 21,8% nos cinco primeiros meses em relação a 2023. Além disso, o balanço mostra que o DF atingiu o menor número de vítimas do crime em 25 anos.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília