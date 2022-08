Ibaneis começa campanha ao GDF no Sol Nascente

O emedebista percorreu o local e conversou com moradores para prestar contas do que já foi feito e ouvir demandas

O atual governador do Distrito Federal e candidato à reeleição Ibaneis Rocha (MDB) iniciou, nesta quarta-feira (17), sua campanha pelo Sol Nascente/Pôr do Sol. Em 2018, o mandatário também começou a campanha na região.

O emedebista percorreu o local e conversou com moradores para prestar contas do que já foi feito e ouvir demandas. Na sequência, Ibaneis também visitou a Ceilândia.

“Ceilândia é a maior cidade do DF e tem um significado muito grande para nós todos. Na campanha passada também começamos a caminhada pelo Sol Nascente e pela Ceilândia e as coisas caminharam muito bem. A população de Ceilândia tem tido uma aceitação em relação ao nosso trabalho, fizemos um grande investimento na Saúde, fizemos UPA, UBS, hospitais e também criamos a cidade do Sol Nascente, onde estamos lançando as obras para terminar as obras de infraestrutura”, disse o governador Ibaneis Rocha.

Desde 2019, quando a Região Administrativa nasceu, a região ganhou creche, praça, iluminação em LED, mais de 300 moradias e outras 443 unidades estão em construção, e também está recebendo infraestrutura em seus três trechos.