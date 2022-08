Estão abertas as inscrições para o vestibular da UnB

2.158 vagas serão ofertadas para o ingresso nos cursos de graduação da Universidade de Brasília

Estão abertas as inscrições para o tradicional vestibular da Universidade de Brasília (UnB), que irá ofertar 2.158 vagas para o ingresso no primeiro semestre de 2023. Os candidatos podem fazer o seu cadastro a partir de hoje até às 18 horas do dia 6 de setembro, através do link.

Das vagas ofertadas pelo vestibular, 2.118 são para os cursos presenciais de graduação da UnB em seus quatro campi (Darcy Ribeiro/Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina), enquanto que as outras 40 serão preenchidas para o curso de Licenciatura em Línguas de Sinais/Brasileira/Português como Segunda Língua.

Metade das vagas serão destinadas para a ampla concorrência, enquanto que a outra será preenchida pelos estudantes que ingressarem pelo sistema de cotas (pretos, pardos ou indígenas, escola pública ou renda inferior à um salário mínimo e meio). Além disso, os candidatos surdos ou com deficiência auditiva terão colocações prioritárias nas classificações finais.

Como de costume, o vestibular será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 147, que deve ser paga até o dia 23 de setembro. Caso o estudante seja beneficiário do CadÚnico ou tenha uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, o candidato poderá ser isento do pagamento requerido.

Provas serão em novembro

As provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de novembro. No primeiro dia, será aplicada uma prova de conhecimentos de linguísticas, ciências humanas e a elaboração de uma redação em língua portuguesa. As competências cobradas serão 30 questões de língua estrangeira e 120 itens variados entre português; literatura; geografia; história; artes; filosofia e sociologia.

Já no segundo dia, será a vez das ciências exatas, com 150 questões de biologia, física, química e matemática. Nos dois dias, os estudantes terão das 13 até às 18 horas para responder os cadernos de provas, que serão compostas de itens de múltipla escolha, de “certo ou errado” e problemas que devem receber respostas objetivas.

O resultado final do vestibular deve ser divulgado pela UnB em 16 de janeiro de 2023. Na mesma data, os aprovados deverão iniciar o seu processo de matrícula on-line na instituição de ensino superior. Os novos estudantes devem começar as suas graduações no primeiro semestre do ano que vem, cujo o seu início está previsto para o dia 28 de março de 2023.

O sonho de entrar na UnB

Ser a primeira da família a entrar na UnB é a maior pretensão da vida da estudante Maria Clara dos Santos, de 22 anos, que diz não ter desistido do sonho de ingressar no curso de psicologia da instituição após não ter conseguido a sua vaga em quatro outras oportunidades. “Tentei uma vez pelo PAS e três vezes pelo ENEM e não consegui, mas, neste ano eu decidi focar naquilo que eu estava errando no passado, e agora eu espero conseguir uma vaga”, conta.

A vestibulanda, que mora em Taguatinga, diz ter estudado “investindo o seu tempo” em um cursinho particular local, onde frequentava as aulas em um período contrário ao do seu trabalho. Além disso, Santos também diz ter respondido itens de edições passadas do vestibular da UnB, na intenção de entender melhor a metodologia e as competências que são mais cobradas pelo Cebraspe.

“Assim que eu saia do meu trabalho, eu ia até as aulas do cursinho que me ajudaram muito a aprimorar a minha forma de estudar, principalmente porque eu não tenho muito tempo livre para poder ler e entender o que é cobrado pelo Cebraspe. […] Eu acredito que estou indo bastante preparada para esse vestibular. Agora é ter fé”, diz a estudante.

Nervosismo pelo método de correção

O vestibular será uma oportunidade única para que a estudante Juliane Yurika, de 21 anos, que, com o desejo de entrar na área de pesquisa, decidiu trocar o curso de Nutrição no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) para tentar uma vaga na UnB. “Por mais que eu não queira, efetivamente, seguir carreira como pesquisadora, exclusivamente, eu gosto muito da experiência e da forma de aprendizado que a gente tem quando a gente está nesse meio”, explica.

Faltando três meses para a aplicação das provas do vestibular, Yurika, que também tentará entrar na UnB por via do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), revela que as suas expectativas são baixas, tendo em vista que não possui boas lembranças com o método avaliativo do Cebraspe, onde, nas questões de “certo e errado”, uma questão errada anula uma respondida de forma correta.

“Minhas expectativas para a prova são baixas, na real. Por mais que tenha uma concorrência menor que o ENEM, por exemplo, o método de correção do CESPE me deixa muito nervosa para fazer as coisas. São baixas também porque são dois dias seguidos de prova, e eu acho que é mais cansativo do que o ENEM, que são em finais de semana espaçados”, conta a vestibulanda.