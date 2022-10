Ibaneis anuncia duplicação da BR-080

A duplicação da via deve beneficiar cerca de 80 mil motoristas que passam diariamente pelo local

Elisa Costa e Geovanna Bispo

[email protected]

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã desta sexta-feira (21), de um encontro com o ministro de Infraestrutura Marcelo Sampaio. No evento, o mandatário anunciou a duplicação da BR-080, que liga Brazlândia à Taguatinga.

A obra será feita por meio de um convênio entre o ministério e o Governo do DF (GDF). “Nós só temos que agradecer ao presidente Bolsonaro por essa obra, que era muito pedida pela população de Brasília”, afirmou Ibaneis.

O aviso da licitação para empresas, que deve ocorrer em novembro, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do DF (DODF). O trecho a ser duplicado é de 17,2 quilômetros e deverá custar R$ 210 milhões.

A duplicação da via deve beneficiar cerca de 80 mil motoristas que passam diariamente pelo local.