Epia terá faixa exclusiva para ônibus a partir de segunda-feira (24)

A partir desta segunda-feira, 24, a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) terá uma faixa exclusiva para o transporte público coletivo. O trecho irá do entroncamento com a Estrada Parque Dom Bosco (DF-025) ao entroncamento com a Estrada Parque Taguatinga (DF-085).

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) darão início a uma operação experimental para verificar a viabilidade de adoção do corredor exclusivo, nos dois sentidos da via.

“Temos feito várias intervenções no sentido de priorizar o transporte coletivo, com faixa exclusiva ou com reversão, para poder melhorar o fluxo viário”, disse o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior. “O objetivo da operação é melhorar a vida das pessoas que usam o transporte coletivo nesse trecho da Epia desde a estação Floricultura, no Park Way, próximo à entrada para o aeroporto, até o viaduto da EPTG. É um experimento que achamos que vai dar certo, mas que poderá ser repensado, se necessário.”

A faixa exclusiva vai funcionar nos horários de pico. Pela manhã será de 5h às 9h, e à tarde, a partir das 16h, indo até 19h30. Nesses horários, nas faixas da direita só será permitido o trânsito de ônibus, vans e táxis. Os demais veículos deverão trafegar nas faixas do centro e da esquerda da via. Fora desses horários, a operação será normal e todos os veículos poderão transitar em qualquer faixa.

Durante a operação, os agentes do DER vão orientar os motoristas de veículos particulares para não utilizarem as faixas exclusivas. A Epia será demarcada com placas e com sinalização de solo, indicando o corredor para os ônibus. Para segurança dos veículos, o DER vai implantar painéis de mensagens informativas, em locais estratégicos da via.

Viagens mais rápidas

Por esse trecho da Epia passam os ônibus que atendem cerca de 17 cidades do DF, como Samambaia, Santa Maria, Gama, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Candangolândia, Park Way, SIA e Plano Piloto, entre outras. São aproximadamente 5.600 viagens por dia em 265 linhas de ônibus. Os motoristas enfrentam os congestionamentos comuns no setor, nos horários de pico.

A faixa exclusiva da Epia terá 7,6 km de extensão, e com ela o DF passa a contar com cerca de 155 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus. Além de oferecer mais conforto aos usuários do transporte público coletivo, os corredores favorecem ganho médio de 20 minutos nas viagens.

*Com informações da Agência Brasília