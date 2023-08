IA diminui em 70% reclassificação de serviços de ouvidoria

Antes, era necessário o esforço de três servidores para reclassificar todas as demandas que chegavam com a classificação errada

A inteligência artificial da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), a IZA, tem desempenhado um trabalho crucial para acelerar o processo de abertura de serviços de ouvidoria e o atendimento deles. A IZA começou a operar em 2022 no Participa DF, plataforma virtual para abrir uma ouvidoria, e, desde então, conseguiu diminuir em 70% a reclassificação das demandas.

Antes, era necessário o esforço de, pelo menos, três servidores da ouvidoria, trabalhando cinco horas por dia, todos os meses, para reclassificar todas as demandas que chegavam com a classificação errada. Graças a essa mudança na classificação dos registros, foi possível aumentar a força de trabalho nas ouvidorias do GDF, já que agora não é preciso reclassificar as demandas recebidas. Além disso, a IZA também sugere o melhor assunto, de acordo com o relato feito pela pessoa. Anteriormente, o cidadão precisava escolher, além das seis tipologias de classificação disponíveis, entre mais de 1.200 assuntos diferentes, para só então conseguir escrever o relato.

O controlador-geral do DF, Daniel Lima, conta como foi a elaboração do projeto de IA na Controladoria: “Aproveitamos o talento dos servidores da própria CGDF e entregamos inovação. Todo o nosso empenho em trazer uma tecnologia mais avançada tem o objetivo claro de melhorar as entregas para a população. Não estamos pensando somente no hoje, mas em dar ao cidadão brasiliense possibilidades que tenham impactos positivos a curto e longo prazos”.

A ouvidora-geral do DF, Cecília Fonseca, também conta que houve mais benefícios com a utilização da inteligência artificial: “O tempo gasto no preenchimento da manifestação no Participa DF foi reduzido em dois terços e o usuário passou a gastar apenas 33% do tempo que gastava para registrar uma manifestação. Isso significa que, se uma pessoa levava uma hora para abrir uma ouvidoria, agora ela leva apenas 20 minutos”, enfatizou a ouvidora-geral do DF, Cecília Fonseca.

Controlcast sobre IA

Em dezembro de 2022, a IZA foi disponibilizada para o cidadão com o lançamento do Participa DF, endereço virtual que une em um só lugar e com um único login os sistemas de registro de ouvidoria e o de pedido de acesso à informação ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Todo o processo de desenvolvimento e implementação da Inteligência Artificial da Controladoria-Geral do DF é explicado no primeiro episódio do Controlcast, o podcast da CGDF.

Mais inovação

A Controladoria-Geral do DF também está trabalhando para implementar mais um robô de inteligência artificial que vai categorizar automaticamente as despesas públicas de acordo com o objeto do contrato. A ideia é verificar se o lançamento da categoria e do grupo da despesa pública está em conformidade com a legislação e minimizar erros humanos, agilizando o processo classificatório quando o assunto é orçamento público.

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), também tem disponível a assistente virtual ÍRIS, que, agora, contempla as interações de Ouvidoria. A integração foi proposta pela Ouvidoria-Geral do DF, unidade da Controladoria-Geral do DF, para facilitar o acesso do cidadão, apresentando os serviços da Ouvidoria por meio do chatbot.

*Com informações da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF)