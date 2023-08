Canal de irrigação do Capão Seco é inaugurado

O sistema demandou recursos de R$ 650 mil provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado distrital Reginaldo Sardinha

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, nesta sexta-feira (04), um novo canal de irrigação na região rural do Capão Seco, no Paranoá. A novidade irá beneficiar diretamente 40 produtores rurais ao levar, por meio de 5,6 km de tubulação, água do Córrego Lamarão a 21 propriedades.

O sistema demandou recursos de R$ 650 mil provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado distrital e atual administrador do Sudoeste, Octogonal e SIG, Reginaldo Sardinha.

“Tivemos um período de seca muito forte em 2017, quando as pessoas da área rural passaram muita necessidade por falta desses canais – precisou vir um piauiense para trazer água para o povo”, declarou o governador, referindo-se à sua origem.

O chefe do Executivo lembrou que o Governo do Distrito Federal (GDF) vem trabalhando intensamente desde 2019 para dar segurança hídrica à população rural: “É muito importante para que essas pessoas possam produzir e ter renda no campo. É muita alegria para a gente poder ligar a água e ver escorrer à vontade, para que elas possam produzir e cuidar das suas famílias”.

Região revigorada

O canal favorece a comunidade, formada predominantemente por produtores de leite e de verduras. “É fundamental para que haja produção e sustentabilidade dessa atividade a presença da água de qualidade e de forma suficiente para atender o consumo animal e agrícola”, resumiu o secretário-executivo de Agricultura, Rafael Bueno.

“Esse canal está revigorando a região”, ressaltou o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater), Cleison Duval. “Hoje a água está chegando a todas as propriedades e sobrando ao final da linha. A família fica tranquila, continua a produzir, aumenta sua renda e qualidade de vida e permanece onde ela quer.”

O projeto dos novos canais de irrigação foi elaborado e executado pela Secretaria de Agricultura do DF (Seagri), em parceria com a Emater.

Reforma dos canais

Os canais de irrigação do Capão Seco foram construídos na década de 1980. Na época, pesadas manilhas de concreto transportavam a água até chácaras e fazendas da região – um esquema que funcionou a contento por anos. O crescimento de árvores nas proximidades da rede, no entanto, danificou boa parte dos tubos. E grandes volumes de água passaram a se perder ao longo do trajeto até as propriedades.

“Com o passar do tempo, o concreto foi se desfazendo e a capacidade desse canal foi baixando, até que chegamos a uma situação complicada, em que apenas 11 propriedades estavam sendo atendidas com a água em volume baixo e as outras dez não tinham água nenhuma”, lembrou Rafael Bueno.

O engenheiro agrônomo da Emater Gilmar Batistella detalhou: “Construímos uma rede inteiramente nova, com tubulações de polietileno. O material, além de ser bem mais leve, reduz de forma significativa a chance de vazamento. Agora o produtor tem segurança para trabalhar o ano todo”.

Produção aumenta

Para quem depende da terra para trabalhar, um sistema de drenagem eficiente é sinônimo de tranquilidade. O agricultor José Gomes lembra que já perdeu muito de sua produção anual por conta da seca. “Na época das manilhas de concreto, a água não chegava aqui durante a estiagem”, conta o fazendeiro do Capão Seco. “Eu só conseguia plantar se os outros me ajudassem fornecendo água”.

Agora, com o novo sistema de irrigação, a produção é farta. José comemorou: “Pimentão, berinjela, feijão-de-corda, abóbora… Vendo todas as minhas verduras na Ceasa [Centrais de Abastecimento do Distrito Federal]. Hoje, está um céu bom demais da conta. Fico até emocionado de falar”.

O produtor de leite Santino Guimarães Ribeiro contou que aguardava havia mais de dez anos pelo benefício. A propriedade dele era uma das que deixaram de receber o recurso hídrico com o passar dos anos. “Não chegava água, eu sofri muito sem água esperando a tubulação”, contou. “Os chacareiros entraram com a mão de obra, e a Secretaria de Agricultura e a Emater, com a tecnologia”.

Sustentabilidade rural

A construção de novos canais de irrigação no Capão Seco faz parte de uma das principais políticas públicas do GDF, que busca promover o uso sustentável dos recursos hídricos. A ideia é aumentar a eficiência na condução das águas para os produtores rurais, zerando as perdas e facilitando a distribuição entre as propriedades.

De 2019 a 2022, o governo recuperou 107,3 km de redes de irrigação espalhadas por todo o DF, beneficiando mais de 700 propriedades rurais. Só em 2023, 17,2 km de canais foram reformados, um esforço que contribui não só para o aumento da produtividade, como principalmente para a sustentabilidade rural.

Após a entrega do canal no Capão Seco, as próximas estão previstas no Assentamento Márcia Cordeiro, em Planaltina, e em Sobradinho. “Para mim é muito gostoso saber que as coisas estão andando bem e que a gente vai poder entregar mais canais de irrigação beneficiando cada vez mais famílias dessas áreas”, destacou o governador Ibaneis.

Além disso, ele anunciou que em 2024 o GDF vai lançar um projeto para pavimentar trechos da área rural do DF: “Ano que vem vamos entrar com esse programa de asfaltamento. Queremos dar qualidade de vida para a população do campo”.

As informações são da Agência Brasília

