Hvep completa quatro anos de prestação de serviço veterinário

Uma parte da medicina veterinária está fazendor aniversário. O Serviço Público Veterinário (HVEP), de responsabilidade do Instituto Brasília Ambiental, localizado no Parque Ecológico do Cortado (Taguatinga), completa nesta terça-feira (5) quatro anos de existência nesta terça-feira (5). A avaliação de gestores e usuários do Serviço é que existem bons motivos para comemorar. Um deles é que as obras da ampliação do HVEP estão a pleno vapor.

Neste quadriênio, o Hvep realizou 57.353 consultas, das quais 6.295 em 2022. Fez também 202.291 administrações de medicação, sendo 17.052 neste exercício. Executou 7.798 cirurgias, entre as quais 887 foram este ano. E 217.290 exames laboratoriais e 66.504 exames de imagem, sendo 26.408 e 6.701, respectivamente, em 2022.

Entre os destaques desta gestão estão as substituições dos antigos equipamentos de Raio X e de ultrassom, que contribuíram para a qualidade dos diagnósticos, ocorridos em março do ano passado. Entra nesta lista a duplicação de atendimentos de 50 para 100 senhas diárias, juntamente com as ampliações dos consultórios, dos aparelhos e de pessoal, além da inclusão do atendimento em ortopedia, ocorridas em abril de 2021.

Porém, um dos principais marcos deste período foi o início do agendamento eletrônico, aprovado e comemorado pelos tutores, porque, praticamente, colocou fim às filas que se formavam para o atendimento, proporcionando mais conforto aos usuários do Serviço.

O Serviço também inovou com a sua versão itinerante, iniciada em fevereiro deste ano. A unidade móvel realiza atendimento primário de cães e gatos nas Unidades de Conservação, administradas pelo Instituto, se deslocando, a cada três meses, para diferentes regiões do DF.

Na avaliação de tutores o atendimento, que já é bom, vai melhorar ainda mais, pois vai garantir que mais animais sejam socorridos. “Esta é a terceira vez que recorro ao Hvep que já salvou dois cachorros meu”, disse a tutora, que se identificou apenas como Fátima.

Ampliação

As atuais obras, cuja Ordem de Serviço foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha mês passado, estão em ritmo acelerado e visam promover a ampliação e reestruturação do Serviço Veterinário.

A ampliação do Hvep se efetuará com a construção de um novo bloco, que vai viabilizar também o aumento das especialidades oferecidas. O serviço passará a realizar, por ano, 3,5 mil cirurgias, 144 mil serviços laboratoriais, 108 mil exames de imagem e 3,6 mil internações.

O HVEP, cuja operação é feita pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa-SP), oferece serviços gratuitos para cães e gatos, sobretudo às famílias de baixa renda ou inscritas em programas sociais do Governo do Distrito Federal (GDF).

Os atendimentos emergenciais dispensam marcação e acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h. Agendamentos de consultas para as clínicas médica, clínica cirúrgica e ortopedia podem ser realizado pelo Agenda DF.

